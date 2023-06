Lecciones  de Aung San Suu Kyi para México

Miguel A. Cervantes





Hablar de Aung San Suu Kyi tal vez parezca irrelevante a algunos, aunque el interés hacia esta mujer cobra importancia por destacarse en las luchas sociales de su país, Birmania (oficialmente conocido como República de la Unión de Myanmar), como defensora de la democracia. Su padre, Aung San, fue un general que luchó contra el dominio británico, hasta la independencia en 1948. En continuidad, ella fue una mujer destacada por su carácter, la cual durante muchos años presentó una dura resistencia a la dictadura militar de aquel país (que gobernó de 1961 a 2011), que ganó el Premio Nóbel de la Paz en 1991, y que ejerció una continua y ejemplar presión para cambiar la cultura autoritaria de Birmania, logrando reformas en la política.

Suu Kyi fue reconocida como una gran figura política al pronunciar profundos discursos filosóficos, los cuales inspiraron al pueblo birmano a buscar cambios en la estructura gubernamental, tales como “La única prisión real es el miedo” y “La verdadera libertad es apartarse del miedo”.

Con el pasar de los años la resistencia a la dictadura que ella encabezó, comenzó a ganar espacios públicos, hasta ganar puestos de representación política. Suu Kyi ya en los más altos puestos políticos, en 2015 como el equivalente a primer ministro (aunque ejercía una gran interlocución política desde 2011) y como poder de facto, cambió su tradicional actitud combativa, por una gestión de indecisión: pareciera que fue absorbida por el entorno.

En su participación en el foro económico mundial de Suiza, en 2011, dijo que en Birmania había buenas leyes, pero que no eran aplicadas. Lo cual mostró una pusilanimidad, a pesar de sus bellos discursos filosóficos. Suu Kyi así daba las primeras señales de no querer cambiar la estructura legal e institucional de su país. Empezaba a dar muestras de inclinarse hacia la vieja cultura del régimen que combatió.

En la presidencia, Suu Kyi cayó en la apatía, sin mostrar voluntad de usar su liderazgo para empujar y administrar los necesarios cambios institucionales del sistema económico, ni interés en atraer inversiones extranjeras masivamente.

Ya en el poder, no hizo nada por auxiliar a los grupos musulmanes, de la minoría rohinyás, que han sido marginados por años por parte de la mayoría birmana, de religión budista.





Suu Kyi preparó el regreso del autoritarismo a Birmania. En febrero 1 de 2021, el ejército tomó el poder. Suu Kyi y otros miembros de su partido fueron arrestados por el ejército.





Hoy, Birmania se encuentra en el lugar 137 de 165 países en el ranking de libertad económica del Fraser Institute. El puntaje era de 3.9/10 en el 2010, para el 8 2020 el puntaje subió a 5.9/10. Si bien fue una ligera mejora, no fue suficiente para posicionar a Birmania en los países de alto desempeño. No hubo una reforma para mejorar la calidad del sistema legal, no hubo reducción de aranceles ni barrreras no arancelarias. Tampoco hubo una reforma regulatoria.

La llegada de Aung San Suu Kyi al poder no fue sinónimo de libertad económica ni reformas profundas en esa dirección.

La lección de Birmania es que la democracia y libertad económica van de la mano. Para que una democracia dure debe ir acompañada de libertad económica. Las políticas económicas de libre mercado fortalecen las instituciones democráticas. Birmania nos da una lección importante, una naciente democracia sin libre mercado favoreció el regreso al autoritarismo.













Maestro en Economía