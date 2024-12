Lecciones de las elecciones de 2024 en EUA / Parte II

País bipartidista.

Estados Unidos es un país de solo dos partidos electorales competitivos: el Partido Republicano y el Partido Demócrata, la elección de 2024 lo confirma. En las 44 elecciones presidenciales de los últimos 172 años, desde 1852, solo estos dos partidos han competido con viabilidad: el Republicano ha ganado 25 veces la Presidencia, el Demócrata 19 veces. Ningún otro partido ha tenido posibilidad de ganar y solo estos dos han tenido mayorías en el Poder Legislativo y en el conjunto de gobiernos estatales.

Al Partido Republicano se le califica como conservador, al Demócrata como progresista; ambos profesan la misma democracia liberal -nacida con la independencia del país- y el liberalismo económico; ambos rechazan a rajatabla cualquier otra opción política en su país o en otros países; ambos propugnan el dominio económica y política de EUA en el mundo; solo difieren en temas de circunstancia sensibles para sus electorados, como son recientemente el aborto, la igualdad de género, la inmigración, las drogas, importaciones, guerras en turno y otros temas.

4. Legitimidad electoral por aceptación del otro partido.

En EUA no hay un órgano electoral nacional que declare inicialmente la validez de la elección ni el triunfo de quien obtuvo más votos. La legitimidad electoral del bipartidismo se ratifica en cada elección por la declaración de aceptación del resultado por el candidato del otro partido -lo que siempre sucede, salvo en 2020 cuando Trump desconoció el resultado- y por la participación electorales que ha oscilado entre 83% en 1876 y 52% en 1996. No parece próximo que EUA cambie su bipartidismo por un pluripartidismo electoral.

5. Edad, sexo, etnia, religión y preferencias electorales.

Las preferencias electorales evidencian una histórica división en EUA. Por los candidatos presidenciales Republicanos generalmente votan más los hombres adultos y adultos mayores, de raza blanca, más ricos y de religiones protestantes. Por el o la candidata Demócrata votan más las mujeres y jóvenes, los negros y latinos, la población de menor riqueza económica y los de religiones minoritarias.

En la elección de 2024 sorprendió que la candidata Demócrata - no blanca y de origen no anglosajón- no tuviese mayor preferencia electoral de minorías como había sucedido en elecciones anteriores. Caso emblemático es el de Barack Obama -primero y único Presidente de color- que en 2008 ganó por los votos de una suma de minorías: 66% de los menores de 30 años, 56% de las mujeres, 73% de las personas de bajo ingreso, 95% de la población negra -tercera minoría racial en EUA-, 66% de los latinos -segunda minoría racial-, 78% de los judíos, 54% de los católicos y porciones de otras minorías. En 2020 el candidato Demócrata Biden ganó por el voto de las mujeres blancas y las minorías étnicas, religiosas y económicas.

6. Mayoría presidencial y diversidad en el Poder Legislativo.

La forma de elegir y la diferencia de población en los estados, se traduce en que el partido que gana la Presidencia puede no ganar mayoría en el Senado y/o la Cámara de Representantes. En años recientes, el Presidente Republicano Reagan no ganó la mayoría en ambas cámaras en la elección intermedia de 1986. El Demócrata Clinton ganó la reelección en 1994 pero perdió la mayoría en las dos cámaras. El Demócrata Biden perdió la mayoría en la Cámara de Representantes en la elección intermedia de 2022.

purangachih@gmail.com