Legisladores de Morena: Opacos e irresponsables, igual que sus reformas

Pues la hicieron otra vez. Los legisladores de Morena, aprovechando su mayoría, aprobaron una serie de reformas en fast track. Rápido, sin estudio, sin leerlas siquiera, apurados para darle un zarpazo más al país y debilitar el andamiaje institucional. Siguen apurados por destruir y, con ello, afianzar su régimen opaco, corrupto y, sobre todo, antidemocrático. Qué pena dan, por decir lo menos.

Las reformas fueron nueve en total y, de sostenerse, incidirán directamente en la competitividad del país. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) agrupó las reformas en cuatro paquetes, a saber: Nueva Ley de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que busca sustituir al Conacyt y entregar becas sin intermediarios; eliminación del Insabi y pasarlo al IMSS; Concentrar las compras públicas y la operación de las Unidades de Administración en la Secretaría de la Función Pública, además la reducción de los órganos internos de control, con el riesgo de que esta dependencia no sea imparcial; y las reformas a la Ley Minera, que genera incertidumbre a la inversión y podría afectar la competitividad del país.

Por supuesto que esta manera de actuar de este, digamos sistema Morena, es decir, los legisladores y el gobierno federal coludidos, genera muchas suspicacias y dudas porque no se explica esta rapidez con que actuaron a menos que haya una doble intención, lo cual viniendo de ellos es bastante creíble.

Hay una preocupación generalizada por la falta de certeza jurídica que por culpa de esta manera de legislar se ha generado. La falta de observancia de la normatividad que rige el procedimiento legislativo, por supuesto acarrea la invalidez de éste, pero no sólo eso, pues la incertidumbre jurídica que produce afecta todo el desarrollo de la vida económica y política del país.

Varias organizaciones empresariales y especialistas en la materia han manifestado su preocupación. La oposición también lo ha hecho, incluso aquí en el estado, en el Congreso hubo debate al respecto, pues el Grupo Parlamentario del PAN promovió un exhorto a la Federación para que vete las reformas aprobadas fast track, pues dichas reformas fueron aprobadas sin consenso y violando el proceso legislativo e, incluso, sin pasar por comisiones.

Es lamentable esta manera de actuar tan irresponsable y opaca. Genera muchísima preocupación. Perjudica la imagen de nuestro país y, por supuesto, impacta de manera negativa en la vida de las y los mexicanos. Los gobiernos deberían asumirse como generadores de riqueza, no de conflictos; establecer las condiciones para que se produzcan los empleos, no ahuyentarlos; pero para Morena esto no cuenta, lo importante es afianzarse en el poder a como dé lugar y para el beneficio sólo de unos cuántos.

Lic. Francisco “Paco” Navarro.