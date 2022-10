Lencería y el impacto en los estándares de belleza

Por: María de los Ángeles Ruiz

A lo largo de los años a las mujeres se nos vende la idea de cómo debes ser, cómo te debes comportar o qué debes usar para atraer la atención de un hombre, esto incluye principalmente la lencería. Muchas mujeres dicen que esto lo han convertido en algo que hacen por ellas mismas, incluso me incluyo que me siento mejor al saber que estoy usando algo bonito, pero de esto se deriva la llamada teoría del panóptico (panopticon theory en inglés), que esencialmente se trata de un panóptico, que es una estructura que se utilizaba en las cárceles que tiene una torre de guardia en el centro, viendo a todas las celdas y los prisioneros son incapaces de ver al guardia, al no ser posible saber cuándo están siendo observados, asumen que los ven a todo momento, esto lleva a que tengan un buen comportamiento al asumir que están siendo vigilados. Michel Foucault en 1970 dijo que esto tenía una gran relevancia del control social y el cómo funciona en la sociedad, la gente ha internalizado la idea de que son constantemente observados llevando esto a estar constantemente pensando en su manera de comportarse y apariencia, entonces esto nos lleva a la teoría de que las mujeres han internalizado la idea de cómo comportarse como una mujer y esta es la razón por la que se sienten bien en lencería. La manera en la que se nos enseña desde pequeños las ideas del rol que tomamos en la sociedad afectan obviamente nuestra conducta que tomamos toda la vida, aunque no esté totalmente de acuerdo con este argumento, ya que personalmente disfruto usar prendas de ropa que me hagan sentir bien, siento que es verdadero hasta algún punto y es relevante en la sociedad del día de hoy.

Compañías muy famosas como Victoria Secret han tomado esta idea y la han comercializado para su beneficio, Dan Finkleman dice que “si le damos a las mujeres la oportunidad de sentirse sexys en un magnífico y romántico ambiente preferirán eso a ir a una comerciante masiva y comprar un pack de 3”. Ellos intentaron hacer que su compañía fuera la más glamorosa, ya que competían directamente con otra compañía muy famosa en el momento, Frederick’s of Hollywood, que tenían un estereotipo de ser de menos clase y obsceno. Victoria Secret incluso decía en sus revistas que su sede se localizaba en Londres, cuando realmente proviene de Ohio. Al mismo tiempo sus anuncios siempre eran narrados por una mujer con un definido acento inglés, al cambiar el siglo hacia los 2000 la idea de lo que era sexy cambió radicalmente, ya que antes se tenía la idea de la musa original Victoria que le gustaba ser hermosa y sexy de manera modesta pero todo cambió y ahora podemos ver a las ángeles vestidas de esta manera “escandalosa”.

Al incrementar la importancia de esta empresa comenzaron a ser muy influyentes en los estándares de belleza de la época, lo cual es muy peligroso, ya que Victoria Secret tiene una idea de los que es la fantasía masculina, como lo describe su director actual, la cual no incluye modelos que no sean talla 00 o lo que él considere bello. Trayendo con sí un escándalo gracias a que sus propias modelos no son capaces de comer comida sólida semanas antes de los shows o tomar agua 24 horas aproximadas a éste.