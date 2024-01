Lenia Batres, una porra

Sigue el circo dando espectáculo, un día sí y el otro también. Ahora le tocó su turno a la recién nombrada “ministra” por el presidente, Lenia Batres, quien tomó protesta y de inmediato insultó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, institución a la que iba llegando.





Llegó autonombrándose “La ministra del pueblo”, como si éste la hubiese elegido, cuando en realidad no llega a tener la calidad ni de ministra de la SCJN, en realidad es una muñeca de trapo nombrada por el presidente, ya que fue el que la nombró directamente, de acuerdo con la Constitución.





Llegó como lo que es, una porra de AMLO y pateó la puerta de la SCJN, como diciéndoles a los ministros de a deveras, ya llegó la nombrada por el presidente, que es el que manda, como una verdadera ignorante, ya que la SCJN es un poder independiente, que no recibe ordenes de nadie. Les reclamó el que no se hubieran bajado el sueldo, como ordenó el presidente, otro ignorante. ¿Estará dispuesta la porra Batres a bajarse el sueldo a menos de la mitad? El nombramiento es por 15 años y perdón por la expresión, pero son 15 años de estar mamando un sueldo de los más altos de gobierno.





Su discurso inaugural fue al estilo del que la mandó, insultar y acusar, sin prueba alguna, a sus nuevos pares, de ser corruptos, de violar la Constitución, de legislar a su modo, cuando la función legislativa está en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Ignorante total.





Lenia Batres, hermana de Martí Batres, ahora regente o gobernador de la CDMX, supliendo a Claudia Sahúman gente muy cercana, desde hace muchos años de AMLO y de la ahora candidata de López a presidente de México.





La ley dice que los ministros de la SCJN no deben pertenecer a partido político alguno, para que sus resoluciones que tomen no sean apegadas a la corriente política de partido político al que pertenecen o simpatizan. No hay duda alguna de que la porra Lenia Batres pertenece al partido de Morena. Estoy seguro de que los verdaderos ministros no le van a hacer caso a las tonterías de esta porra, incluyendo a la ministra, también propuesta por el presidente, Jazmín Esquivel, quién a pesar de haber copiado su tesis, tiene una carrera como jurista y tiene una carrera judicial y no como la porrista Batres que lo único que tiene es experiencia como porra de su partido.





El mensaje del presidente López a la SCJN es de callar y obedecer. Yo espero que los ministros no le hagan caso, porque es de las pocas instituciones que se han salvado de la destrucción de la 4T.





Es el pataleo de quien sabe que ya se va a tener que ir de su fastuoso palacio al que se fue a vivir “humildemente” y pensó o soñó que sería por toda la vida, como los dictadores que tanto admira y se la pasa ayudándoles, en lugar de ayudar a los mexicanos, como Cuba y Venezuela,





Lenia Batres, una porra, convertida en ministra de la SCJN.