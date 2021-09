En memoria a los viejos maestros que se nos adelantaron, y un reconocimiento a los jóvenes docentes que están luchando por sus derechos y libertades sindicales.

Un día, en su casa, hace tiempo, ante tanto asombro tecnológico, ante tanta preocupación como le abrumaba, tanta angustia por las nuevas generaciones de maestros, intenté torpemente consolarle: Recordé su obra, su influencia, su humanismo a toda prueba…. ¿Qué influencia, qué obra? Me cuestionó.

De Leopoldo Sáenz Casavantes, “el profe Polito”, no obstante que se distinguió como matemático, excelente docente, director de Bachilleres, director de la Normal del Estado, luchador social, particularmente en pro de los derechos sindicales, además de ser un ser humano excepcional, manifiesto en su responsabilidad docente, familiar y de amistad, de hecho, se le recuerda cada vez menos o casi nada.

¿Hoy en día qué saben los estudiantes de las normales, especialmente los de la Benemérita y Centenaria Normal del Estado de ese singular docente que encendió nuestra juventud? ¿Qué saben de él, y otros eméritos que formaron y orientaron a tanto joven?

El maestro marcó a muchas generaciones de profesores. El hombre sabio, sobre todo, tan próximo con su gentileza exquisita, su sencillez, su delicadeza y su energía cuando era necesario.. Y con esa mirada, brillante como el despertar matutino.

Tuvo hasta el final algunos amigos sinceros, que dirán, cuando puedan y quieran, lo que era, y la importancia de su tránsito en nuestras vidas, en la comunidad normalista. En mí, que sólo le acompañé algunas tardes, queda esa admiración intacta, y más ternura que nunca, para ese dinámico profesor.

Uno de los últimos reconocimientos para el “profe Polito” fue cuando la generación de estudiantes egresados de la Normal del Estado en 1981 la distinguió con su nombre, evento recreado hace días por esos mismos alumnos. Y hasta ahí. El resto padecemos de memoria corta y de olvido definitivo.

Él nos decía cuando recién egresábamos de la Normal: “Su destino no es el pueblo en el que se inician como profesores, sino la nueva orientación que darán a su vida después de esa experiencia”.

Tal vez los humanos construyen los recuerdos y no las épocas. Al maestro le recuerdo cuando nos decía en sus clases de matemáticas y pedagogía: “Estas materias no son un arte o un oficio, mucho menos un juego.. son un combate”.

Yo, que he perdido tantos, no me queda menos que recordar la lección de esa lucidez y de esa exigencia.