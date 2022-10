Ley de Ingresos Federal 2023… cuentas alegres

Por: Carmen Rocío González

El próximo jueves 20 de octubre es la fecha límite que tiene la Cámara de Diputados para aprobar la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023; para posterior pasar al Senado, y se siga el proceso legislativo, y a más tardar el 31 del presente mes tener aprobado un dictamen que permitirá iniciar con las discusiones del proyecto de presupuesto de egresos para 2023. El Dictamen que se presenta de LIF 2023 viene sin cambios respecto a la propuesta enviada por el Ejecutivo federal.

La estimación de ingresos totales es por un valor de 8,299 billones de pesos (bd), de los cuales 4,623 bdp corresponden a impuestos; 470.8 mil millones de pesos (mmdp) a Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social; 34.6 millones de pesos (mdp) a Contribuciones de Mejoras; 57.2 mmdp a Derechos; 6.5 mmdp a Productos; 173.6 mdp a Aprovechamientos; 1,303 bdp a Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos; 487.7 mdp a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones, y 1.176 bdp a Ingresos Derivados de Financiamientos, es decir deuda.

Las diputadas y diputados de Acción Nacional no coincidimos con las estimaciones de ingresos previstas en el Proyecto de LIF 2023, ya que no consideramos apropiadas las estimaciones de los criterios o variables macroeconómicas presentadas como base para el cálculo del ingreso en 2023.

En el rubro de ingresos tributarios, consideramos una irresponsabilidad la proyección que se tiene para 2023, los cuales crecen en términos nominales un 18% con respecto a 2022, nuevamente el gobierno federal y la mayoría quienes integran la Comisión de Hacienda y Crédito Público, no toman en cuenta y con la suficiente seriedad que muchas de las más importantes economías del mundo entraron en desaceleración económica, es decir, están estancadas, situación que no es ajena a nuestro país incluso antes del inicio de la pandemia, estamos ante una posible recesión en los siguientes meses, lo que sin duda puede conducirnos a una depresión económica que nos lleve décadas recuperarnos.

Por otro lado, tanto la deuda interna como externa, que aunque controlable en los pagos, sigue creciendo año con año, situación que debe preocuparnos; no solamente por la deuda en sí, sino porque no vemos inversiones de capital que justifiquen dichos empréstitos, y con los cuales advirtamos se detone exponencialmente la economía nacional, ya que no solamente el gobierno central contrae más deuda anualmente, sino también las empresas productivas del estado. Para este 2023, se mantiene la propuesta de endeudamiento interno del gobierno federal hasta por un monto de 1,170 bdp y de deuda externa hasta por 5 mil 500 millones de dólares. La Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados consideró viable la propuesta de autorizar a Pemex y a sus Empresas Productivas Subsidiarias un monto de endeudamiento neto interno de hasta 27.1 mil mdp y un monto de endeudamiento neto externo de hasta 142.2 millones de dólares; y para el caso de la CFE y a sus Empresas Productivas un monto de endeudamiento neto interno de hasta 12.7 mil mdp y un monto de endeudamiento neto externo de 397 millones de dólares.

Así la nueva Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, alejada de la realidad macroeconómica que vive el mundo y con números alegres en detrimento de los programas de salud, seguridad, economía, inversiones de capital, campo, desarrollo urbano, entre muchos otros.