Libertad económica en Bahréin

Por: Miguel A. Cervantes

En el reciente reporte de libertad económica en el mundo, Bahréin entra en la lista de los 40 países más libres, pasando a los Emiratos Árabes Unidos, y posicionándose como el país más libre en Medio Oriente, y la Liga Árabe en este reporte.

Este estudio publicado a principios de septiembre por el Instituto Fraser de Canadá, ubica a Bahréin en el lugar número 39 de 165 países con un puntaje de 7.47 sobre 10.

Este reporte mide la capacidad de los individuos de tomar sus decisiones económicas sin la interferencia de gobiernos. El reporte de libertad económica muestra que las personas menos privilegiadas se ven limitadas de participar en actividades económicas por la burocracia pesada, estado sobredimensionado, barreras arancelarias y no arancelarias, barreras a la inversión, regulaciones opacas, monopolios de empresas paraestatales, falta de integridad del sistema legal. Los componentes que mide son el tamaño del gobierno, sistema legal y derechos de propiedad, estabilidad monetaria, libertad de comercio internacional, regulación de crédito, mercado laboral y negocios.

De acuerdo con el reporte del Instituto Fraser, Bahréin tiene un alto puntaje por no tener Impuesto Sobre la Renta personal, y la inversión de empresas paraestatales es muy baja. Por esta razón la inversión la hace en mayoría el sector privado. Existe un buen puntaje en el imperio de la ley, protección de los derechos propiedad, respeto a los contratos, tribunales imparciales, independencia judicial. Bahréin tiene buena política monetaria, libertad de tener cuentas en divisas. Existe una gran competencia bancaria. Bahréin es un hub financiero, y hay muchos bancos extranjeros establecidos en Bahréin. Además existen en Bahréin regulaciones laborales flexibles. Las regulaciones de negocios fomentan la creación de empresas. Existe gran facilidad para abrir empresas y obtener los permisos de operación. La carga regulatoria es mínima. Pagar los impuestos es relativamente sencillo, por lo que no se requieren muchas horas para llenar los formularios. Bahréin pertenece al Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), que incluye a los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Catar, Omán y Arabia Saudita. El CCG es una unión aduanera que está en proceso de transformarse en una unión económica. En el CCG no existen aranceles, y hay un arancel externo relativamente bajo. Bahréin tiene un sistema muy eficaz aduanal, bajos controles de capital, y apertura financiera.

Muchos dirían que Bahréin es rico por el petróleo, sin embargo muchos países que son ricos en petróleo y gas como Argelia, Congo (Brazzaville), Kazajistán, Iraq, Irán, Nigeria, Rusia, Venezuela no son países prósperos ni tienen la calidad de vida que tiene Bahréin. De modo que fueron las instituciones y políticas de libertad económica que han permitido que la riqueza petrolera desarrolle otros sectores de la economía. La libertad económica en Bahréin ha fortalecido las capacidades productivas, que han desarrollado otros sectores.

La libertad económica en Bahréin ha desarrollado un gran ambiente de tolerancia hacia otras religiones. Un caso interesante es que el rey de Bahréin donó un terreno para la construcción de la primera catedral católica.

Maestro en Economía