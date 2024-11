Libertad económica y desarrollo humano

En los últimos años se han instalado muchas ideas oscuras y opresivas que minimizan el PIB per cápita, y el crecimiento económico. Por ejemplo, he escuchado decir que no importa si no hay crecimiento económico, ya que hay más distribución del ingreso.

Para aclarar estas ideas recibidas es importante que se conozca el trabajo del profesor Cephas Naanwaab, intitulado “ DOES ECONOMIC FREEDOM PROMOTE HUMAN DEVELOPMENT? NEW EVIDENCE FROM A CROSS-NATIONAL STUDY ” la libertad económica promueve el desarrollo humano.

Su investigación utiliza el índice de libertad económica del Instituto Fraser y el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas.

Existe amplia literatura que la libertad económica y el impacto sobre el crecimiento económico. El autor va más allá, en su investigación para ver el impacto de la libertad económica sobre el desarrollo humano. El autor mide el impacto de la libertad económica en varios estratos de países.

El autor encontró una correlación entre la libertad económica, y el índice de desarrollo humano. Entre mayor sea la libertad económica mayor será el desarrollo humano. Lo más interesante es que los países de más bajo nivel de desarrollo humano se benefician más con aumentos en libertad económica.

El autor también hizo una regresión sobre el impacto de la libertad económica y la mortandad infantil de menos de 5 años. El autor encontró que la libertad económica tiene gran impacto en la reducción de la mortalidad infantil de menos de 5 años, y más en los países con mayor mortalidad.

Por último, el autor hizo una regresión sobre el impacto de la libertad económica y la mortandad materna después del parto. La evidencia es que la libertad económica reduce la mortandad materna especialmente en países que sufren más de este flagelo.

El autor concluye que la libertad económica es el elemento más importante en la promoción del desarrollo humano especialmente aquellos países que tienen un puntaje bajo en el índice de desarrollo humano.

El autor ha respondido a vacíos teóricos que anteriormente no habían sido tratados adecuadamente. Los hallazgos son muy útiles para desarrollar buenas políticas públicas especialmente en países en desarrollo, que tienen bajos puntajes en desarrollo humano.

Es menester que las personas que se encargan de desarrollar las políticas públicas busquen aumentar la libertad económica. Sin libertad económica es difícil tener una mejor calidad de vida. La libertad económica disminuye drásticamente las enfermedades relacionadas con la pobreza. Solo los países de alto desempeño pueden utilizar más recursos para la salud, tanto en términos relativos como porcentaje del PIB y así como en términos absolutos del gasto en salud per cápita. Por ejemplo, en México el gasto per cápita en salud es de $491 (dólares del 2015, lo que equivale el 6.1 por ciento del PIB. Suiza gasta $8769 per cápita, con el 12 por ciento del PIB. Definitivamente el crecimiento del PIB si influye en mayor atención médica.

Es menester reconocer la correlación que hay entre la libertad económica y el desarrollo humano, la reducción de mortalidad infantil, y mortalidad materna, ya que los países con mayores libertad económica siempre tienen mayor desempeño.





Maestro en Economía

m.cervantes@ieseg.fr