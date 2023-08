Libros de texto… calidad sí, ideología no…

En las últimas semanas se ha vivido gran especulación en referencia a los libros de texto para los niños de primaria de nuestro país. Estos materiales están bajo la creación y supervisión de la Secretaría de Educación Pública federal, han sido creados por decir lo menos con muy baja calidad mostrando errores en los textos, áreas de oportunidad, como se refiriera a ellos Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, supervisor en jefe de la creación de dichos textos. Y también mencionado por otros con cierta carga ideológica.

Hasta aquí, uno podría preguntarse, ¿cuál fue el proceso para su elaboración? Y aquí es donde comienza la discusión, pero si vemos en la historia de la actual administración federal de la 4T, podemos ver que los distintos proyectos se realizan sin seguir los procesos adecuados, brincándose las trancas, pues el proceso para la elaboración de los libros de texto no fue la excepción. Hasta ahora, las autoridades educativas no han sido capaces de poner a disposición del público los documentos que acrediten el modelo o proceso que se siguió para la elaboración de los contenidos de dichos libros, o que al menos pueda demostrar la lógica que han seguido que acredite como adecuados dichos contenidos para las niñas y niños de nuestro país, mucho menos alguna evidencia que acredite que dichos contenidos tienen el enfoque correcto para enfrentar los retos que nuestro país tiene en materia educativa.

El proceso de creación de dichos contenidos debería al menos haber contado con distintos actores representativos de padres de familia, academia y ciencia. Cosa que no se realizó y por ende los contenidos sesgados y con múltiples errores. ¿La gran incógnita aquí, por qué no seguir dicho proceso? ¿Por qué no tomar en cuenta a los padres de familia, que son los principales interesados en la educación de sus hijos? ¿Por qué un impresentable, fanático e ideologizado alejado de la ciencia como Marx Arriaga dirige dicho proceso?

Bien por los gobiernos de Chihuahua y Coahuila que se han puesto al frente en pie de lucha ante la distribución de dichos textos. Bien por la gobernadora de Chihuahua Maru Campos, que ha tomado la bandera en pro de las niñas y niños de nuestro estado que claro está, merecen materiales apegados a ciencia y de calidad, por el bien y desarrollo del futuro de nuestro estado.

La controversia en el aspecto legal sigue en tribunales. Arranca el ciclo escolar y en los estados donde se resiste se utilizarán materiales de apoyo generados directamente por la estructura estatal. Sigue también la batalla de la sociedad civil en contra de dichos contenidos, este próximo fin de semana se llama a movilización por parte de múltiples asociaciones civiles y público en general convocado por el Colectivo por la Educación y la Infancia en la ciudad de Chihuahua.

Estaremos pendientes de lo que seguramente será, una nueva victoria de la sociedad civil frente a esta nueva imposición de la 4T. Al tiempo.

