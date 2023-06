Líderes del Mañana, un esfuerzo que impulsa la productividad del país

En un mundo en que la productividad y la competitividad económica son determinantes para definir el destino de los países, la educación superior se ha convertido en una inversión estratégica al ser el espacio por excelencia para generar conocimiento e innovación. El acceso a la educación superior en países como México no ha sido equitativo. Quienes logran ingresar a este nivel generalmente pertenecen a los segmentos de la sociedad de mayores ingresos y se quedan fuera amplios sectores de la población, que aun contando con talento no tienen la capacidad de sufragar los costos de la inversión en la educación. El programa Líderes del Mañana es una iniciativa del Tecnológico de Monterrey que transforma este círculo de desigualdad en un círculo virtuoso de oportunidad y progreso. Al ofrecer becas del 100% a alumnos con alto talento que no cuentan con recursos suficientes para acceder a la universidad, cambia la trayectoria de los alumnos y de sus familias, detonando historias de éxito que le ofrecen al país los recursos humanos de alto nivel que se requiere para acelerar su desarrollo. Según estudios realizados sobre el programa Líderes del Mañana de la primera generación con otros jóvenes equiparables procedentes de nivel socioeconómico, escolaridad de los padres que han cursado las mismas carreras de educación superior se ha encontrado que los Líderes del Mañana están sobresaliendo en el mundo del empleo. Tienen en promedio un 84% superior al de jóvenes equiparables y 240% mayor al de sus pares que no llegaron a los estudios universitarios. Registran una tasa de 12% mayor. Logran una tasa de formalidad laboral al 50% superior. Acceden a empleos que les ofrecen 60% más de las prestaciones en promedio. El 75% de los Líderes del Mañana trabaja en empresas de muy alta productividad y el 100% ha conseguido un empleo que requiere de alto nivel de calificación, lo cual permite potenciar sus habilidades y en promedio han logrado escalar 6 deciles en la distribución del ingreso. Los Líderes del Mañana ganan 84% más, trabajan bajo contrato y reciben más prestaciones como caja de ahorro y seguros médicos y de vida. Adicionalmente se ocupan en empresas de muy alta productividad, tienen empleos que demandan altos niveles de calificación en relación con la población comparable de su misma edad. Asimismo tasa interna de retorno de la educación media superior y superior para las entidades federativas de México.

Los resultados muestran que el programa está superando por mucho las expectativas. Las graduadas y los graduados están siendo protagonistas de historias que pocos imaginaban. Los resultados muestran con toda contundencia que los Líderes del Mañana ya están haciendo una diferencia hoy, por ellos, por sus familias y por México.