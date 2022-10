Por: Mario Ramírez

Cuando hablamos de entretenimiento queda muy claro que el formato de liguilla en el futbol mexicano es de lo más top a nivel mundial, en cuanto a espectáculo y economía desde luego que el fusionar un formato de liga con uno de copa tiene sus grandes beneficios. Sin embargo cuando se habla de justicia deportiva (que en teoría debería ser lo principal) nuestro país siempre se ha quedado atrás, muy atrás, y desde la llegada del repechaje bueno… matemáticamente somos el formato más mediocre en todo el planeta.

La Liguilla MX llega a nuestro futbol en la ya lejana década de los 70s como un modelo de negocio bastante rentable, copiado del esquema estadounidense que buscaba garantizar tener una final como tal, caso contrario al de las grandes ligas europeas (cuyo modelo futbolístico es el original y debería ser universal). El discurso de la mesa directiva de la Liga MX ha sido el mismo desde siempre: “Queremos una liga de oportunidades”. Pero ¿Oportunidad para quién? ¿Para el equipo pequeño que busca tocar la gloria por primera vez pero que de todos modos quedará eliminado? ¿O para el equipo cuyo estatus de “grande” busca ser protegido pero que ni con el formato de 12 clasificados alcanza los cuartos de final?

La línea entre la oportunidad y el conformismo es muy delgada, tan delgada que ya prácticamente se ha desvanecido (en el futbol y en cualquier otra industria). Nos hemos convertido en una sociedad de odio contra los ganadores, contra el esfuerzo, contra el talento y contra la justicia. Regalar oportunidades a quienes no las merecen y poner obstáculos a aquellos que hacen bien su trabajo porque claro… no se vayan a ofender los incompetentes. El sobreexplotado y mal enfocado discurso de la empatía.

Por lo pronto para la liguilla del apertura 2022 los cuartos de final quedaron de la siguiente manera: América (1) vs Puebla (8), Monterrey (2) vs Cruz Azul (7), Santos (3) vs Toluca (6) y Pachuca (4) vs Tigres (5). Partiendo con las Águilas como el gran favorito en este torneo tan atípico con tantas jornadas dobles debido a la inusual fecha de la Copa Mundial de Qatar. Sabemos que la liguilla nunca jamás desaparecerá de nuestro futbol mexicano, la cartera manda y por supuesto que el aspecto económico contribuye. Sin embargo, este simple aficionado siente la necesidad de expresar que no importa que tan jugoso, emocionante o entretenido sea nuestro sistema, nunca será deportivamente justo.

Tanto nos hemos preguntado y quejado que por qué nuestro futbol no avanza al ritmo que queremos, aquí tenemos el problema raíz: Mientras sigamos premiando la mediocridad y mientras sigamos promocionando el conformismo, estos seguirán siendo nuestros resultados. Desde luego que el futbolista se mal acostumbra y el mexicano se malcría al saber que no importa que tan mal haga las cosas, la sociedad permisiva de hoy en día ahí estará para respaldar e incluso aplaudir… su fracaso.

Mario Ramírez / @LaFutboliza