Limones que valen oro

Por: Yoshi A. Villalobos Soto (*)

Iniciamos el año con la cartera vacía y el aumento de los precios en los productos de la canasta básica tales como el limón y el aguacate. Pues manifiestan algunos vendedores de la central de abasto que “se debe a la falta de producción en el campo” y que por esa falta de producción el poco limón que llega se vende caro.

Si antes le echaba dos limones a la sopa instantánea de vaso, ahora sólo le voy a poner una mitad porque está muy caro el kilo del limón.

La Secretaría de Economía expuso que el limón se disparó un 403% en su valor, que pasó de 15.90 pesos hasta llegar casi a los 80 pesos por kilo. De acuerdo con el Comité Nacional Sistema Producto Cítrico, detalló que al no haber suficiente producto, genera el aumento del precio.

Y como sabemos la oferta y la demanda se manejan de la siguiente manera: Si hay mucho de un producto y no se vende, éste se oferta, o sea se vende más barato. A contrario sensu, si hay poco producto y todos lo quieren (aumenta la demanda), el precio se eleva.

Afortunados los que tienen árboles de limón en sus casas, son ahora los nuevos señores feudales.

Sin embargo, es importante señalar que estos problemas de producción se deben a los cambios climáticos que padecemos hoy en día, esto puede ser un llamado de atención a cuidar el medio ambiente.

El aumento de los precios ocasiona un desequilibrio en espiral de la economía, de los negocios y del consumo diario, pues cuántas cosas no hacemos con estos alimentos.

Es por ello que debemos reflexionar qué estamos haciendo para cuidar nuestro planeta, cómo garantizar que los productos de primera necesidad lleguen a nuestros hogares. Y pues hay muchas cosas que se pueden hacer, desde promover leyes de energías renovables, leyes que protejan al campo y a los agricultores.

Pero en casa, en el trabajo y en lo individual ¿cómo podemos contribuir al cuidado del medio ambiente? Podemos empezar por ahorrar el agua, la luz, sembrar árboles de limón en el patio de la casa, reciclar, separar la basura, etc. Te invito a que me escribas en mi página de Facebook: Yoshi-Villalobos, y me platiques ¿qué harías tú para cuidar el medio ambiente?









(*)Abogada litigante.





26 de enero de 2022