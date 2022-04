El Peje perdió contra el Peje en la desairada votación del domingo 10 de abril, de revocación de mandato, donde el presidente hizo otro más de sus berrinches, y el siguiente domingo, 17, vuelve a perder en su reforma que había mandado a la Cámara de los Diputados, sobre la energía eléctrica, donde pretendía regresar al pasado y desechar el uso de las energías limpias, que además son gratis, y volver al uso del carbón y del combustóleo, que son altamente contaminantes, y dañan seriamente la atmósfera de nuestro planeta, pero claro que al señor eso no le importa.

Perdió el Peje a pesar de que mandó a sus porros (ya que él es un porro y siempre lo ha sido), para no dejar entrar a los diputados de oposición y así que sus morenos ganaran la votación de aprobar la nueva ley de energía eléctrica. Sin embargo, la oposición fue más lista y se fueron un día antes y ahí durmieron en sus oficinas en la Cámara de Diputados. No faltó ni uno y además todos votaron en contra de la iniciativa. Siendo una reforma constitucional, se necesitaban 333 votos (mayoría calificada) para lograr su aprobación y sólo obtuvieron 275, les faltaron 58 votos.

Muchas felicidades a los diputados de oposición que dieron una excelente batalla y lograron rechazar la aberrante iniciativa del presidente. De los 500 diputados votaron 498, algo nunca visto. Gracias presidente, estás logrando que nos unamos a favor de México, porque México no es tuyo para que puedas hacer lo que te venga en gana.

Lo gracioso y preocupante viene ese mismo domingo, una vez que terminó la votación en la cámara, el presidente anuncia que acaba de mandar una iniciativa para nacionalizar el litio, material que se está usando en las baterías, sobre todo de los celulares, que se producen por millones, de tal manera que es el nuevo oro blanco (el petróleo era el oro negro), lo anuncia como un berrinche de niño chiquito. El mensaje era que como no me aprobaron la Reforma Eléctrica entonces nacionalizo el litio, que es la novedad. ¿No tiene el presidente alguien que lo asesore? Para que no salga con tanta burrada, porque el dice que es abogado, la realidad no lo parece.

En 1917 se aprobó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos rige hasta hoy, con algunos cambios que se le han hecho. En el artículo 27 de la constitución dice que “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponden originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”. Es decir, que lo que hay en la superficie de la tierra y debajo de ella es de la nación y que sólo cuando el gobierno transmite ese derecho a particulares se convierte en propiedad privada. ¿Qué buscaba el presidente con esta iniciativa?, ¿asustar a los inversionistas extranjeros? Y además anunció la creación de un nuevo organismo de gobierno que será el que haga la exploración y los avalúos del litio. Una empresa más fracasada como Pemex y CFE y para cuando se quiera explotar ya habrán llegado nuevos materiales que sustituyan al litio, como le está pasando al petróleo con los carros eléctricos.

Se han dicho muchas mentiras sobre el litio, que tenemos la reserva más grande del mundo, no es cierto, ocupamos el lugar número 12. Que ya se está en explotación, mentira, no hemos producido un gramo de litio. Que Sonora tiene la reserva más grande, la verdad no se sabe.