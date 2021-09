Living Wage, salario digno: un derecho del ser humano

Por: Francisco Santini Ramos

En 1948, la ONU, en su declaración de derechos humanos, plantea por primera vez el concepto de salario digno. Sin embargo, en México, desde 1917, nuestra constitución planteaba que el salario mínimo debía ser el ingreso que les permitiera a los trabajadores cubrir sus necesidades básicas y sus “placeres honestos”. En los 80, cuando se hicieron cambios al artículo 123 de nuestra constitución, se modificó a “necesidades normales, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.

De acuerdo a The Global Living Wage Coalition, el salario digno es “la remuneración recibida por un trabajador por una semana estándar de trabajo en un lugar en particular, suficiente para permitir un estándar de vida decente para él / ella y su familia. Se entiende como estándar de vida decente el que incluye los siguientes elementos: agua, comida, vivienda, educación, salud, transportación, vestido y calzado, así como otras necesidades esenciales y tener provisión para eventos inesperados”. (2016).

Hoy en día existen dos grandes conceptos, el salario mínimo que es lo establecido por ley, y el salario digno, que es el deseable, siendo por tanto totalmente voluntario para las empresas el otorgarlo o no a sus trabajadores. Sin embargo, si somos críticos, sabemos que el salario mínimo no permite ni siquiera estar por encima de la línea de la pobreza extrema. Si nos conformáramos con cumplir con la ley pagando salarios mínimos, no estaríamos ni siquiera sacando a las personas de la pobreza alimentaria.

Tenemos que ver el salario digno como un derecho humano, y debe obtenerse en horas de trabajo normales, es decir, no requerir de tiempo extra para generarlo. El cálculo del salario digno debe considerar todas las obligaciones (impuestos) que deben cubrir los trabajadores. Es decir, no hablamos de salario nominal, sino del efectivo que se llevan a su casa (take-home).

Hoy en día existen dos metodologías vigentes, una para los países desarrollados y otra para los países en desarrollo, donde las grandes diferencias radican en las características específicas de cada uno de los elementos a cubrir con ese salario digno; por ejemplo, en un país en desarrollo una vivienda se considera digna al estar construida con material sólido, tener dos recámaras y un baño, ubicada en una calle pavimentada y con alumbrado; mientras que en un país desarrollado, debiera contar con 2 o 3 recámaras, por mencionar algunas diferencias.

En resumen, el costo de vida básica pero decente para una familia debe incluir: costos de alimentación, costos de vivienda, costo de otras necesidades esenciales y sumamente importante: un pequeño margen adicional para imprevistos, porque hay que considerar que una situación extraordinaria (enfermedad, accidente, robo) puede llevar a una familia a una condición de pobreza de la noche a la mañana.

El gran reto hoy en día es integrar también los conceptos de bienestar de la persona, que considerarían gastos como entretenimiento, mascotas y vacaciones fuera de casa. De nada sirve trabajar en esquemas de horario flexible, un balance trabajo – familia, si la persona no cuenta con un ingreso necesario para interactuar en sociedad y desarrollarse en todos los ámbitos de su persona.

En Chihuahua, tenemos más de diez años trabajando como iniciativa privada para poder ofrecer el ingreso digno a nuestros colaboradores.





Francisco Santini Ramos, ingeniero civil

