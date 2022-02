“Llegando al ejecutivo, ajustamos cuentas”

Por: Amín Anchondo

Estas fueron las palabras que utilizó el rimbombante candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano en el estado de Quintana Roo. Una clara amenaza directa a los medios de comunicación y comunicólogos por criticar la vida y obra del empresario y actor que hoy decide participar en el proceso electoral.

De verdad no tengo nada en contra de que una persona ajena al medio político, de pronto quiera participar y se le abran las puertas de algún partido. Yo mismo fui una de esas personas. Lo que sí me genera duda es si esta persona es la mejor opción que encontró el partido en cuanto a sus principios, acciones, historia, ética, etc; o fue solo por la fama que tiene y que puede atraer votos a Movimiento Ciudadano.

Lo peor de todo es que si tu buscas en internet un poco sobre Roberto Palazuelos, pues vas a encontrar una serie de videos y declaraciones en ellos que son bastante repugnantes, petulantes y obscenas. Esto pone en jaque muchos de los ideales que el partido ha venido abanderando en los últimos años y que se cuelga como líder de causas donde Roberto Palazuelos es claramente una antítesis.

Lo peligroso es lo que acaba de pasar hace unos días, ya siendo precandidato del partido, donde el actor amenaza la libertad de expresión y menciona que llegando al poder va a “ajustar cuentas”.

Tristemente, esta es una realidad que vive nuestro país. Las amenazas a los medios de comunicación por parte de políticos es el pan de cada dia. Lo que es diferente en este caso es lo público que fue y que esto es un grado de desfachatez que no se veía antes. Lo cual es el doble de peligroso porque la impunidad es lo que hace que estas cosas puedan suceder.

La violencia contra periodistas y medios de comunicación ha sido incitada desde el propio Presidente de la república, quien ha generado un ambiente de hostilidad en el medio y que ha resultado en más violencia directa en los últimos meses con asesinatos de periodistas en distintos estados del país. Si el “primer ciudadano” genera ambientes violentos, cuando es el responsable de generar un estado de derecho con seguridad para todas y todos, entonces el efecto de los cristales rotos sucede.

Se tiene que detener esta situación. No podemos permitir que desde el poder se genere miedo al periodismo para limitar o generar autocensura en los espacios de opinión. El resultado de esta situación es que se oculten los problemas del país y estos crezcan impunemente porque no existe presión social. Peor aún, si apoyamos candidatos o partidos que su propuesta es claramente una amenaza al libre periodismo y al libre derecho a la información desde antes de llegar al poder, entonces sí estaremos fregados y destinados al fracaso.

Hoy ya enfrentamos una crisis de información debido a una clara ausencia de periodismo de investigación que pueda decir la verdad sin miedo a represalias físicas o económicas. Este tipo de actitudes o comentarios únicamente profundizan esta crisis que poco a poco afecta cada vez a nuestro país.