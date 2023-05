Llegó la locura

Por Guillermo Luján Peña





No cabe duda de que al percibir que su salida está muy cerca, ha hecho que el inquilino de Palacio Nacional y sus corcholatas entren en delirio, lo vemos en muchos eventos lamentables que simplemente los mencionaremos, porque son muy obvios.

La corcholata mayor dijo en repetidas ocasiones durante su campaña que no expropiará nada, sin embargo, mandó a los soldados de la Marina nacional a “ocupar temporalmente” el Ferrocarril del Sur, pero que en los siguientes días ya reconoció que es definitivo y que no le dará ninguna compensación al empresario Germán Larrea, que encabeza el Grupo México, porque es una concesión del gobierno federal, que simplemente ha sido cancelada. Ciertamente es una concesión, pero que los empresarios le han metido muchos millones en mejoras y mantenimiento, no como la corcholata del Distrito Federal, que se le está cayendo en pedazos el Metro de la CDMX y no le mete un peso en mantenimiento, hasta muertos han tenido que lamentar en la línea 12.

Grupo México estaba comprando a Citi Banamex, en 7,000 millones de dólares, con la expropiada que le hicieron, retiró su postura y el mismo banco canceló la venta y ahora resulta que la corcholata mayor quiere que se lo vendan a él. No tiene para medicinas, no tiene para atender a los niños con cáncer, no tiene para las estancias infantiles para las madres trabajadoras, pero eso sí, quiere comprar Citi Banamex, cuando el gobierno federal ya tiene tres bancos: BANOBRAS, BANJERCITO Y BANCO DEL BIENESTAR y acaba de cerrar la Financiera Rural, por malos manejos por más de $8,000 millones de cartera perdida.

Dice la corcholata mayor que le ofrece 5,000 millones de dólares, de los cuales sólo le da 3,000 millones y 2,000 de impuestos que ya no le cobraría, siendo que Banamex compró el banco en 12,000 millones, así que no hay utilidad al venderlo en 7,000, así que no habría impuestos que pagar. Los 2,000 millones restantes, lo pondrán los empresarios, ¿querrán entrarle como socios minoritarios y el gobierno federal como socio mayoritario?

Por otro lado, las corcholatas andan en plena campaña a la Presidencia de la República, en tiempos prohibidos por la ley electoral y seguramente con nuestro dinero, es decir dinero de los gobiernos. Primero empezó la corcholata Claudia, poniendo espectaculares en todo el país, diciendo que ES CLAUDIA, con el mensaje subliminal que ella es la favorita de la corcholata mayor. Los espectaculares cuestan unos $15,000 mensuales por cada cara. Por dos caras, por unas 40 carteleras por estado, por 32 estados, nos da cerca de 40 millones de pesos, más los viajes de la corcholata y su séquito, rentas de sonido para los eventos, etc., etc., tranquilamente se gastó 100 millones de pesos.

Después siguió Marcelo, igualmente, dizque presentando su libro del Camino de México, misma estrategia de carteleras, volantes, visitas, mucha gente acarreada y finalmente llegó la corcholata de Gobernación y lo mismo. Si el TRIFE y el INE actúan bien, deberían negarles el registro por abusones y no respetar la legislación electoral.

Finalizó con algo positivo, la campaña que arrancó la asociación de editorialistas de Chihuahua “Pasa el mensaje, conduce con precaución”, que es igual a la que acaba de lanzar El Heraldo de Chihuahua: “Bájale, conduce con respeto”, excelente por estas campañas en bien de la comunidad.