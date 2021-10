Lo bueno, lo malo y lo feo; “A la mitad del camino”

Teoría de los 3 blindajes

Por: Javier Félix Muñoz

Lo que deseo de todo corazón es que al final de nuestro gobierno haya menos desigualdad, más felicidad y se mantenga siempre encendida la llama de la esperanza. (AMLO)

La delincuencia y la convulsión social de nuestras grandes ciudades son producto de la pobreza y de una estructura de clases corrupta que ignora o menosprecia a los pobres. La solución, actualmente aceptada son las medidas policiales, el confinamiento de los individuos de tendencias criminales y la lucha, cara y fútil contra el narcotráfico. A un plazo más largo o más allá de cualquier plazo, la solución más humana y muy probablemente la menos cara es acabar con la pobreza que induce al desorden social. (John Kenneth Galbraith).

El libro es ameno y pareciera un sueño hecho realidad. Por un momento ubiquémonos en el año 2005, 2011 o 2017, es decir a finales de los gobiernos de Fox, Calderón y de Peña. Quizá nadie creyera en la posibilidad, por ejemplo de acabar con la condonación de impuestos, la pensión universal a adultos mayores, becas, la refinería o el Tren Maya. los logros obtenidos y señalados en el libro fueran hechos realidad y los mejores frutos están por llegar. No es un sueño, afortunadamente es una realidad. Estamos cosechando los logros de tú, estudiante; tú, mujer, y hombre del campo, obrero, tú pescador, tú ganadero, tú maestro, tú artista; que cansado y hastiado de malos gobernantes, con su voto en 2018 dijeron: quiero un verdadero cambio! Basta ya de tanta p... tranza!

Dicho esto señalaré lo bueno, lo malo y lo feo del libro.

LO BUENO:

Las bases de la transformación están sólidas, sin embargo sigue haciendo falta lo que llamo un segundo y tercer blindaje (imaginemos el primer blindaje como el gobierno federal; el segundo blindaje, a los gobiernos estatales; y el tercer blindaje, los gobiernos municipales –haciendo un paralelismo con la anatomía humana: cabeza y pies, pulmones y corazón-. Los estados y municipios (segundo y tercer blindajes –pulmones y corazón-) también deben replicar dichas políticas de cambio verdadero sobre todo al combate a la corrupción y colaborar al combate a la pobreza. Para reforzar el primer blindaje, como las vacunas anticovid, hacen falta terceras dosis: lograr que el nuevo gobierno elegido en 2024 y posteriores sean afines a esta política de lo que el gobierno federal llama la 4T (a mí me gusta llamarlo mejor la Quinta República). Si bien algunos aspectos ya están en la Constitución, mucho ayudaría a que llegase un gobierno emanado de Morena con la misma autoridad moral y ética. Así como la mentalidad neoliberal se implantó por casi 4 décadas; así al menos debemos implantar esta nueva corriente de gestión pública al menos por 24 años o más. Enterrar para siempre ese pensamiento corrupto, retrógrado y privatizador.

Aspecto a resaltar en el libro es que, gracias a la nueva refinería se podrá ser autosuficientes en gasolina. Eso es un éxito en cadenas, dado a que prácticamente todo gira en torno al vital energético.

Otro aspecto a resaltar es el alto a los contratos leoninos. AMLO comienza explicando los que hubo en los ductos de gas y cárceles. Eso, por ejemplo, es una práctica que si bien no está en la Constitución (acabar con contratos leoninos) sí deben aplicar los gobiernos estatales y municipales (segundo y tercer blindaje).

Las 5 páginas (139-143) elogian al comandante Fidel Castro cuando estuvieron llenos de amor. Coincido con él en que Fidel está en el panteón de los grandes hombres junto a Allende y Ho Chi Minh.

Otro aspecto que me agradó fue la dignidad con que defendió los intereses del país frente a Trump al que vence en 3 ocasiones y empata en 1. Lo vence en el tema del nuevo TLC logrando que el tema del petróleo se respete la soberanía. La segunda victoria vino cuando Trump trata de imponer que los narcotraficantes fueran calificados de terroristas porque se corre riesgo de una eventual invasión militar a México. AMLO no lo acepta. La tercera vino con la amenaza de Trump de imponer aranceles. AMLO lo persuade a no entablar una guerra arancelaria (AMLO tenía lista la respuesta igualmente de incrementar aranceles). Donde empatan fue en el tema de las remesas. Trump quería imponer un impuesto para financiar su muro; AMLO, que se redujeran. Al final se quedó igual.

Finalmente, las citas a Marx, Ortega y Gasset y Galbraith a través del libro fueron muy acertadas.





LO MALO

Lo malo es que todo estos avances en el buen manejo de las finanzas y de los programas sociales y combate a la corrupción no se reflejan en los hechos en su justa dimensión para muchos mexicanos. ¿A qué se debe ello? Por un lado, a que mucho tiempo y recursos se han tenido que destinar a la pandemia del Covid-19: vacunas, insumos médicos, hospitales, personal, etc.

Por otro lado, los beneficios reales se verán cuando la paz y la tranquilidad lleguen a cada hogar. El tema de la seguridad es tarea pendiente. Es verdad que se ha frenado la tendencia alcista, pero el tema es que los anteriores gobiernos corruptos nos dejaron los índices muy altos. El índice de homicidios dolosos es prácticamente el mismo.

Dice el libro de AMLO que la economía ya no podrá crecer al 6% en promedio anual, como estaba previsto, ahora el plan es hacerlo al 2% y eso es aún muy raquítico. Pero ello no es culpa de AMLO sino de las circunstancias de la pandemia. La principal tarea del próximo Presidente (a) es reducir drásticamente la inseguridad, así como AMLO redujo la corrupción.





LO FEO

La agresión física con un arma al general piloto del avión de la Fuerza Aérea Mexicana, Miguel Eduardo Hernández Velázquez, dentro del avión que rescataba a Evo Morales, Álvaro García Lineras y 1 acompañante. (p.162). Igualmente el ataque con misil tierra-aire desde territorio boliviano, que afortunadamente no dio en el blanco. Estuvimos a poco de entrar en una posible guerra militar por culpa de los golpistas.

Por otro lado, el autor del libro vuelve a denostar a Luis Terrazas Fuentes.“(Enrique) Krauze convirtió a Terrazas en un prócer, un héroe local merecedor de gratitud eterna para las generaciones posteriores” (p.245). Viola él mismo el mandamiento #8 de la Cartilla Moral de “La gratitud” (p.214). “La gratitud es un atributo que dignifica como ningún otro, y su contrario, la ingratitud, degrada como pocos. Si agradeces a quien te ha beneficiado sin tener obligación de hacerlo, refuerzas la generosidad y construyes civilización. Sí, por el contrario, ignoras a quien ha hecho algo bueno por ti, promueves el egoísmo, la rudeza y la insensibilidad, y contribuyes a la barbarie”.

No se debe descalificar el patriotismo de Terrazas simplemente por venir un libro de una editorial cuyo dueño es conservador (Krauze); como el mismo autor no descalifica la grandeza literaria de Díaz Mirón por trabajar al final de su vida con Porfirio Díaz.

Terrazas fue de los pocos generales leales a Benito Juárez y comandante de las fuerzas republicanas que no sólo protegen al presidente Juárez por dos años en Chihuahua (1864-1866), sino que expulsa a los invasores franceses. Recomiendo el trabajo “Vitoreando a la República, Luis Terrazas Fuentes; el Liberador (1860-1866)” libro en: www.revolucionbolivariana.org.mx Terrazas tendría algunos defectos, pero nunca la deslealtad a la Patria ni a Juárez. El autor de “A mitad del camino” nunca ha reconocido este hecho histórico.