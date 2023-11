Lo escondido

En este mundo hay realidades que se esconden y aunque están en una oscuridad que no deja ver todo lo que son, sabemos que existen. Son espacios donde lo prohibido circula y se exhibe, pero para penetrar a estos espacios hay que recurrir a un secretismo de pertenencia, se visitan cuando el mundo cotidiano y seguro no está viendo y no es testigo de la entrada a los mismos y al salir de ellos se pretende recuperar la identidad pública con lo que queda después de una experiencia que reviste de una energía que se queda y acompaña.

¿Qué pasa después de vivir en espacios de tendencia oscura, prohibida? ¿Qué es posible rescatar después de una experiencia que nos obliga a mentir y pretender que ESO que vivimos a escondidas no interfiere en el ideal de nuestra pública realidad?

Somos seres que vivimos en un mundo dual, donde los conceptos están marcados claramente: bueno-malo, hombre-mujer, justo-injusto, bonito-feo, fiel-infiel, luz-oscuridad, decente-indecente, rico-pobre etc. y eso es lo que marca con fuerza la práctica del juicio y desde ese juicio nos cuidamos de no aparecer en lados contrarios a lo ideal y aceptado en nuestro medio.

Analizando ESTO veo la fuerza y tenacidad de esconder realidades para que podamos encajar y ser aceptados y luego de repente por algo inesperado se caen telones y esa identidad que con tanto esmero construimos se desploma y viene la vergüenza y la culpa ¡Ya no estoy protegido por la pantalla que me hacía “verme bien”!

Cuando a una persona se le atrapa robando, experimenta estar en la cúspide de sentir vergüenza, pero si nadie se entera, puede convertirse en un hábito planeado y bien estructurado. ¿Qué robamos? ¡Porque es común que de alguna manera lo hagamos!

Estamos estructurados para movernos sigilosos, aparentando, pretendiendo, mintiendo, escondiendo y por más rectos que nos queramos calificar la dualidad nos alcanza con ese contrario que está latente.

Estoy en un taller de escritura y esta semana el tema fue la AUTENTICIDAD, una sugerencia a ser auténtico. El análisis de esa palabra tan extensa en significado me llevó a analizar en que No soy auténtica ¡Y claro que encontré dónde! Pero ¿Qué es lo que nos impide autenticidad plena? Ser auténtico tiene un lado de vulnerabilidad, enseñas en todo lo posible lo que eres, lo que haces, lo que piensas, lo que sientes, etc. pero ¿Será posible revelar absolutamente todo? ¡No, no es posible! Pero entonces ¿Dónde está la línea de dejar de ser auténtico sin rayar en un engaño que te afecte a ti y a otros? Cuando la NO autenticidad está afectando el bienestar mío o del otro, ya se llegó al no se vale.

La autenticidad es un sello que se rompe en ambientes donde públicamente se sabe de la NO autenticidad, y se tolera ¿Por qué? Porque no hay ser humano en toda la tierra que sea totalmente auténtico y si podemos ver una conducta que calificamos de No auténtica, es porque de alguna manera la conocemos.

En otro momento podría haber asegurado que era super auténtica, ya no. Pretendo serlo lo más posible, pero no me es posible serlo con todo y en momentos no es conveniente ni seguro. ¿Tú qué opinas? ¿Eres auténtico? ¿Tu No autenticidad a quién y cómo afecta?

ROBERTA CORTAZAR B.