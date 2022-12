Lo importante y lo urgente

Por: María Soledad Limas Frescas

Otra vez la mula al maíz, como dijo el ranchero, un cúmulo de asuntos lanzados al aire por el gobierno federal como cortinas de humo, para distraer la atención de los problemas graves que aquejan a los mexicanos. Esa es una estrategia utilizada por López Obrador, quien cada vez se mete en mayores problemas por ende, sus mentiras crecen, y lo han colocado como un presidente mitómano, gana tres a una a las mentiras proferidas por Donald Trump, a quien durante su gestión se le atribuyen 30 mil mentiras en sus discursos oficiales, frente a las 90 mil de López Obrador contabilizadas tan sólo en las mañaneras, como refiere y lo demuestra en su libro el doctor Luis Estrada “El imperio de los otros datos“.

Hay asuntos importantes a los se debe hacer frente, como el precario sistema de salud, cada vez más deteriorado, carente de vacunas, medicamentos, insumos médicos, material quirúrgico, espacios dignos, etc., López Obrador ha incumplido su compromiso de campaña de llegar a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, ya quisiéramos volver al sistema de salud del Seguro Popular, que tuvimos antes de que el presidente metiera sus manos y sus ocurrencias en las instituciones, a las que mandó al diablo en el 2006, y las sigue mandado.

Otro asunto importante y grave es la inseguridad, AMLO no ha resuelto los problemas en materia de inseguridad e impunidad, al contrario, se han agravado con su mensaje de “Abrazos no balazos”, del cual se mofan los criminales que siguen haciendo de las suyas, sin que las fuerzas de seguridad les hagan frente.

No se diga de los problemas económicos, que se agravarán y preparan el escenario para que los delitos se incrementen. Los aumentos exagerados de los precios de alimentos de la canasta básica, ya la hacen inalcanzable para la mayoría de los mexicanos, quienes cada vez se privan de bienes y servicios para la satisfacción de necesidades, porque no “alcanza” el salario, no obstante el incremento a los salarios mínimos decretado por el presidente López.

Todos los días se escuchan las declaraciones de López Obrador, huecas, vacías y sin fundamento, en tanto que se teje otro asunto verdaderamente importante y urgente que no debemos soslayar, porque pone en peligro la estabilidad y la democracia, es el plan B de López Obrador, la aprobación de las “reformas” a la ley electoral secundaria, que en flagrante violación a la Constitución pretenden cambiar las reglas del juego para las elecciones, trastocando toda la normatividad y ahogando al INE al reducirle considerablemente su presupuesto, ojo, porque esto es el inicio de apoderarse del árbitro electoral, para ser juez y parte y volver a controlar las elecciones como antes de la década de los noventas, ya lo decía un ilustre personaje “El que cuenta los votos es quien gana las elecciones”, demasiado peligroso para los hambrientos del poder, ¿no cree usted?

Aprovecho el espacio para desearles muy felices fiestas, y que esta Navidad sea “amar a Jesús como lo amó María, amar a María como la amó José”.