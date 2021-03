Lo que importa es Chihuahua | Apagón legislativo a las energías renovables

Un dato que permanece escondido y no deja de sorprender: En 2018, la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés) posicionó a México dentro de los 15 países más importantes en generación de energía fotovoltaica; la Agencia Internacional de Energía (IEA) dentro de los primeros 10, mientras que la firma EY, en la posición 19 en el Índice de Atractivo de Países en Materia de Energías Renovables (RECAI), y uno de los tres con mayor potencial en generación de energías renovables.

Esto nos haría pensar en la gran oportunidad que la energía fotovoltaica representa para el municipio de Chihuahua. Sin embargo, el pasado 29 de enero, el gobierno federal llevó ante la Cámara de Diputados una propuesta de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, misma que representa un atentado contra los mexicanos y el denominado Tratado de París, que busca en los países firmantes el compromiso de disminución en emisiones de gases de efecto invernadero.

Con 68 votos a favor y 58 votos en contra, el pasado 2 de marzo la reforma fue aprobada en el Senado sin ningún cambio. En el centro de esa iniciativa, se encuentran los intereses particulares de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y un cerrado grupo de políticos que priorizan la producción de electricidad a base de carbón y combustóleo, lo que es verdaderamente contaminante y también ahuyenta inversiones presentes. El desarrollo de una nación no puede estar sujeto a las ocurrencias de un equipo de gobierno que vive un siglo atrás.

La aprobación de la mencionada reforma, por ambas cámaras, tira por la borda el potencial que nuestro país tiene para la generación de energías renovables, y del municipio de Chihuahua, que miraba en esa ruta, que por una legislación votada en total sumisión y sin razonamiento, simplemente se ve obligado a desperdiciar dicho potencial, que desde otros países ven y que, aquí, el gobierno federal ignora y desprecia.

El llamado que hicieron los legisladores opositores, a defender la autonomía del Poder Legislativo, revisar el curso de la globalidad y no descartar las posturas de los estados firmantes del Tratado de París, simplemente no tuvo peso para un gobierno federal que se esconde y no responde.

Los municipios deberemos sumar nuestras opiniones para abogar por el uso de energías limpias, que permitan el libre mercado en la oferta de servicios por parte de las empresas especializadas, y la reconfiguración urgente de un Poder Legislativo que sea verdadero contrapeso.

Cada Municipio tiene por prioridad defender a las pequeñas y medianas empresas, la inversión nacional y extranjera, generadora de empleos, y la economía familiar, que se vería afectada frente a una eventual subida en los costos del servicio de electricidad doméstica, a causa de este apagón legislativo a las energías limpias.