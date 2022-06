Lo que importa es México

Siguiendo con el análisis de la pasada elección del 5 de junio, hay un tema que los panistas no podemos dejar escapar. En la política es fácil que la causa sucumba ante la conveniencia. El pragmatismo en la toma de decisiones ha sido el culpable del alejamiento que existe entre los ciudadanos y la clase política porque pondera el interés individual o de grupos sobre el interés colectivo.

El PAN no puede ni debe ser un partido pragmático. El PAN no hubiera existido si el pragmatismo hubiese sido el motivo para actuar de los fundadores. Acción Nacional nació por una causa, hacer de esta patria una patria ordenada y generosa, y en el camino hemos ido enarbolando otras igual de valiosas, porque cuando se habla de democracia, bien común, economía, no es que sean causas distintas, sino que son las ramas de un mismo árbol, pues ¿qué es una patria ordenada y generosa sino el lugar donde el bien común se ha asentado con todo lo que ello implica?

Ahora bien, el PAN es un partido que está llamado a defender causas, las causas ciudadanas, que son aquellas que mueven a los mexicanos de bien. Hoy existen infinidad de movimientos, verdaderas causas sociales, que coinciden con aquellos planteamientos que rigen nuestra vida partidista. Muchas de las causas de los ciudadanos de México nos son comunes y, en un momento político como el que vivimos, donde existe una seria amenaza de retroceder en materia de libertades por el autoritarismo del Presidente y su modelo de gobierno, es imperativo que todas esas causas, expresiones legítimas de una ciudadanía que ve con preocupación el retroceso que estamos padeciendo, las recojamos en Acción Nacional y las hagamos nuestras pues sólo así se dará la suma de esfuerzos que necesitamos para acabar con los malos gobiernos de Morena.

Yo no veo otra solución, estoy seguro que para que México retome el rumbo, es indispensable que las visiones de todos aquellos que no coincidimos con el proyecto del Presidente, enfoquemos nuestro trabajo y esfuerzo en un mismo sentido, y para hacerlo, es necesario que haya un diálogo franco, constructivo y, sobre todo, con mucha voluntad, para construir una alianza no de partidos, sino de mexicanos unidos en una causa común: la defensa de México y sus libertades.

Las decisiones que se tomen deben ser motivadas por la defensa de nuestra causa común, que es México. Debe hacerse a un lado el pragmatismo, no hay que prestarle oídos, no estamos buscando el beneficio de unos cuantos. Estamos por la defensa de México.

Lo que importa es México y partiendo de ahí, con eso en mente, habrá que ir a buscar a todos aquellos que, como nosotros, quieren un México donde quepan todas las expresiones. Donde no se distinga y no se divida a la sociedad por el mero lucro electoral. Donde el Gobierno no esté enfocado en destruir. Es inaceptable continuar por ese camino. Hay que salir a buscar y sobre todo a dialogar para construir con los mexicanos que como a nosotros saben que lo que importa es México.