La participación ciudadana es un tema relativamente nuevo en nuestro país, existen muy pocos insumos estadísticos de los cuales las personas puedan echar mano para analizar a detalle la temática, si bien, instituciones cómo el Inegi y algunos gobiernos generan datos en cuanto al tema a nivel nacional y estatal, es a nivel local mayormente donde los instrumentos de participación ciudadana son activados.

Hoy en día no se cuenta con instrumentos estadísticos públicos en materia de participación ciudadana que permitan conocer y analizar a detalle la situación de todos los instrumentos de participación en nuestro estado y municipios. Sin estas métricas la mejora en la implementación de políticas e instrumentos de participación se ve lejana, si bien, muchas de las instituciones y gobiernos realizan esfuerzos para el desarrollo de los instrumentos de participación, existe el otro lado de la moneda, donde muchos gobiernos municipales se encuentran en el incumplimiento de la Ley de Participación Ciudadana del estado al ser omisos en el cumplimiento de algunas de las disposiciones normativas encontradas en la misma.

No conocer la situación actual que guardan los gobiernos frente a la materia de participación ciudadana desde una perspectiva estadística impide además que la ciudadanía exija resultados, pues debemos recordar que la información pública mejora la sociedad no sólo vista cómo ejercicio de rendición de cuentas, además de esto permite que sea la misma ciudadanía quien cree productos y servicios que vengan a satisfacer necesidades de la comunidad.

Es importante que quienes encabezan las instituciones públicas y quienes nos representan tengan claro que lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre.

Chihuahua tiene un gran potencial para hacer que la activación de los instrumentos de participación ciudadana sea algo muy cotidiano en nuestro estado, que sean vistos como parte de la solución a los problemas que enfrentamos día con día, es importante que como ciudadanos busquemos información y exijamos la generación de insumos métricos que nos permitan ver la situación actual en la materia, para así poder mejorar, desarrollar propuestas o eliminar lo que no funcione.

Existen esfuerzos por parte de las organizaciones de la sociedad civil en materia de generación de este tipo de material, sin embargo, estos datos deben ser retomados o creados en conjunto con las instituciones públicas para que adquieran un mayor reconocimiento por los actores políticos y sociales de nuestra comunidad, pues es así, que el tema cobra interés y se integra en las discusiones públicas que se generan en los diversos espacios de discusión.

Todos ya sabemos que lo que no se mide no puede mejorar, la información pública trasladada a instrumentos métricos de fácil acceso para las personas ayuda a que podamos ver a dónde apunta la brújula en la materia que más nos apasione, permite que podamos proponer y opinar de manera informada, otorga confianza y certeza a las acciones que los gobiernos realizan.

El reto es grande, lo podemos lograr.

