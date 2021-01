Lo sobresaliente del año 2020.

Me parece que lo sobresaliente en todo el mundo fue la pandemia del coronavirus. Sorprendió a las naciones más previsoras, y sorprendió a la Iglesia. Causó una mortandad.

1.- El coronavirus. Apareció repentinamente en China en diciembre de 2019. Pero su año principal fue el año 2020. En enero 19 estaba ya en Tailandia y Japón. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó al mundo que estábamos en una emergencia internacional, había llegado a 15 países. Fueron contagiados 46,298. Durante 2020 dos fueron las causas de muertes de los chihuahuenses: los infartos y los contagiados.

2.- Iglesia Católica. El 11 de marzo el papa Francisco cierra la Basílica y la plaza de San Pedro para toda reunión de grupos. Se prohibió la celebración de la misa en los templos. No habría comunión. No habría concelebraciones. No habría confesiones en los confesionarios. Habría reclusión en las casas. Para animar a luchar contra la infección el papa celebró, sin presencia de cristianos, el 27 de marzo una Bendición extraordinaria “Urbi et Orbi”, para afrontar la pandemia. Canceló: viajes internacionales, las audiencias, no recibía a grupos, celebraba por medio de la televisión. Al final de diciembre, se le recrudeció la ciática que viene sufriendo, y no pudo presidir las celebraciones del fin de año. No se trata del Covid-19.

3.- La Iglesia de Chihuahua se enteró de que ya teníamos el primer contagiado el 17 de marzo. El señor arzobispo cerró los templos. Cuando pareció que el Covid iba cediendo, restituyó las celebraciones de misa, pero sólo podían asistir de dos personas por banca. Se recrudeció la contaminación, y volvieron a cerrar las iglesias. Se suspendió la publicación del Notidiócesis. Se suspendió la misa de los estandartes. Los movimientos no celebraban juntas. La Escuela Diocesana de Teología para laicos podía tener una tener una clase por medio del internet. Se podía estar en misa por medio de televisión. Se suspendieron los matachines y las peregrinaciones con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe en diciembre.

4.- Aborto en Argentina. Lo aprobó el Senado el 30 de diciembre con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. Es una decisión totalmente contraria a lo que determina el Catecismo 2270-75. Traerá muchas deducciones, y será ejemplo para otras naciones.

5.- El papa Francisco beatificó a Carlo Acutis, que murió de leucemia a los 15 años, por su devoción a la eucaristía. Es la primera vez que la Iglesia eleva a los altares a un disminuido físico y mental. Hoy cualquier bautizado tiene el derecho de dar a conocer el Evangelio. La costumbre había sido nombrar a un apóstol totalmente normal. Esto abre la posibilidad de dar su lugar a los fuera de la normalidad.

Que el año 2021 sea más placentero y sepamos ver las cosas buenas que sucedieron en el año 2020, no obstante el dominio de Covid.