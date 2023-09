En cada comunidad se ofrecen productos y servicios para sus habitantes y visitantes. La moda va generando negocios para satisfacer la demanda, pero cuando hay poder adquisitivo y se compite, surge una exclusividad que considera productos y servicios foráneos “mejores” así que se compra o contrata en otras ciudades o países, para traer a la localidad algo exclusivo, exótico, diferente.

Las mujeres viajan cada vez más lejos para encontrar ese vestido que nadie iguale en el evento por venir y si el presupuesto no viajó lo suficiente y se topan con un atuendo igual en el encuentro social ¡Es una tragedia! Algo así como perder la originalidad, una incomodidad que sentirá a lo largo del festejo por ese fallo de no verse totalmente “diferente” que todas las demás.

El amor por la tierra local que se habita está debilitado. La posibilidad de movernos por todo el planeta nos hace olvidar lo que está en la cotidianidad de la vida diaria, esos alrededores maravillosos que cada lugar tiene. ¿Dónde vives? ¡Investiga qué riquezas naturales tiene tu tierra local, visítalos, aprécialos, ámalos!

Muchas personas ya no se sienten ni de aquí ni de allá, el movimiento continuo de un lugar a otro corta esa raíz de pertenencia y flotan, y flotar a veces es irremediable, pero se puede considerar que el planeta es tu casa, ampliar la pertenencia y vivir feliz ante una inmensidad de escenarios que los sientes tuyos y por lo tanto los amas y cuidas.

La comida es algo tan elaborado y variado que se busca satisfacer todo tipo gustos, millones de ingredientes y productos van y vienen, pero nunca debemos olvidar lo que da la tierra local y también no exagerar en producciones que lastimen nuestro lugar sólo para generar negocio y vender a foráneos ¡Le debemos a la tierra, a los cuerpos de agua, al aire! Velemos por su bienestar.

Muchas veces se desdeña lo local y no contribuimos para que los nuestros: conciudadanos y paisanos, hagan negocio y prosperemos juntos.

Este mundo globalizado requiere más que nunca que pertenezcamos, que afirmemos nuestros orígenes y nos sintamos hijos de un espacio que podemos abarcar desde nuestro terruño hasta la inmensidad del universo.

Una visión del aquí y el ahora, no perdernos de lo que tenemos por estar inmersos en las redes, o en el deseo obsesivo de ir a otro lado.

Cada lugar que visito, cada escenario que veo, cada platillo que como, cada persona que conozco me enriquece, me guste o no, el mensaje está, sólo tenemos que darnos el tiempo de descifrarlo.

Nacemos donde nacemos por algo, y si dejamos ese espacio es también por y para algo.

Respirar profundamente tres veces al día, trayendo la mente al presente nos ubica y todos los sentidos se enfocan en lo que ahí está. ¡No dejemos que la mente y los electrónicos, nos priven del aquí y el ahora! En donde nos localicemos hacer presencia genuina.

El amor por un territorio y lo que ofrece es un sentimiento que envuelve en el disfrute.

¿Te quejas del lugar, de la comida, de las personas, de los servicios, de los productos, del calor, del frío, de la lluvia, del aire, del color, del estilo, de otros seres humanos?

¿De dónde te viene tanta inconformidad?

Piensa y considera lo LOCAL, es donde estás, es de donde eres.

ROBERTA CORTAZAR B.