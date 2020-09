Loera: ¡vete ya!

¡Qué desfachatez de militantes, simpatizantes y representantes populares emanados de Morena!, además de cobardes. Ahora casi todos andan escondidos por la crisis del agua que ya cobró una vida y eso sólo tiene un responsable: Andrés Manuel López Obrador.

La gente de Morena piensa que con las puras palabras que el prejidente se avienta nos harán temblar de miedo y nos rendiremos ante el capricho presidencial.

Para López Obrador es más importante promover la estafa que representó “la rifa del avión presidencial” que venir a Chihuahua a entablar puentes de diálogo con las y los productores agrícolas de la región. Tras el segundo Informe presidencial queda claro que el mandatario no tiene talento político para gobernar y mucho menos como vendedor de sorteos.

Y mucho menos Juan Carlos Loera, el superdelegado que comprueba lo que he venido escribiendo: No sirve para nada. No me voy a cansar de pedir su renuncia, por ser el principal traidor de los agricultores de Chihuahua. Gran parte de la culpa de que haya estallado el conflicto por el agua es nada más y nada menos que de él.

Sus intrigas, calumnias y mentiras con las que dice “informar” al presidente López Obrador, han sido la gran traición a Chihuahua. Si desde un principio hubiera tenido la humildad de escuchar a las mujeres y hombres del campo chihuahuense, hoy no tendríamos una muerte que lamentar.

Loera ha fallado como canal de comunicación, como funcionario público, como chihuahuense y mexicano.

Sin dignidad alguna, Loera de la Rosa se sostiene en su encargo en total sometimiento a los caprichos presidenciales, caprichos y necedades que hoy han cobrado la vida y que están secando al campo chihuahuense como nunca antes en la historia del estado.

Señor delegado: Chihuahua necesita más empatía de su parte y menos simulación; nuestro estado necesita que se apoye a la gente que se parte el lomo para que usted pueda tener comida en la mesa. Necesitamos de su parte, menos comunicados de prensa y más oportunidades para el campo local.

Menos Facebook y más jale, señor delegado Loera de la Rosa.

Si su único compromiso es frente a las cámaras, tenga vergüenza y renuncie: Chihuahua necesita alguien con verdadero compromiso con la gente, capacidad de escucha y oficio político.

Ni usted ni su partido han demostrado tener ninguna de esas cualidades. Por eso es urgente que renuncie; por el bien de Chihuahua.









ULTIMALETRA

La gente de la región centro-sur del estado abucheó al diputado Colunga, quien al menos tuvo valor para presentarse frente a las protestas. En contraste con el diputado y tío del superdelegado.

luisruben@plandevuelo.mx