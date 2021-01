¿López Obrador con Covid-19?

En este fin de semana se corrió el rumor, con base en supuestos tuits del mismo AMLO, que había salido positivo en la prueba del Covid-19, pero la verdad es que después de tantas mentiras, resulta difícil creerle.

Resulta difícil de creer en primer lugar porque muy seguramente él ya se vacunó antes que nadie, porque no ha cumplido con vacunar primero a médicos y enfermeras que están atendiendo la pandemia, primero vacunaron a los “servidores de la nación” que es su equipo electoral y por otro lado ven que nunca trae cubrebocas, ni guarda la sana distancia, por lo que se debería de haberse contagiado desde hace ya buen rato.

Segunda razón, porque resulta muy “oportuna” el contagio del Covid-19, ya que esto hará, de ser cierto, que no aparezca en las mañaneras por varios días, siendo cubierto por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y eso le evitaría contestar sobre todo en dos temas que demuestran la incapacidad de AMLO.

El tema de las vacunas contra el Covid-19, declaró que ya habían erogado 120,000 millones en la compra de vacunas y luego la ONU lo descubre que es el ÚNICO país que no ha comprado vacunas, ¿y los 120,000 millones ‘apá? Luego mintió más y dijo que la ONU le había pedido que les donara vacunas a países más pobres de Sudamérica y volvieron a salir la ONU y Pfizer a desmentirlo. Primero dijo que las vacunas sólo las podría manejar el Ejército y esta semana ya dijo que las vacunas las pueden adquirir las empresas privadas y los gobiernos locales, que sólo le informen al gobierno federal porque tiene ellos un “gran plan de vacunación para que no se quede ningún mexicano sin vacunar”, anjá. No cabe duda de que el problema de la pandemia se ha manejado con los pies o ¿es con toda la mala intención de perjudicar al pueblo bueno y sabio? Porque todas las semanas vemos que AMLO hace todo lo contrario a lo que debe de hacerse para salir adelante, pareciera que quiere el mal para los mexicanos, es otra pandemia adicional al coronavirus.

El otro tema es de la construcción del Tren Maya, que “casualmente” pasa pegado al rancho de AMLO y le están haciendo una serie de obras que nada que ver con el tren, pero que sí le van a ayudar al rancho del Peje.

Por último, el tema de la caída en popularidad del presidente, que quiere dejar de salir en las mañaneras unos días, mientras se detiene su caída libre de aceptación, inclusive de sus chairos y de ser cierto lo del positivo del Covid-19, entonces lo van a internar en el Hospital Militar, desde donde montará un show mediático en donde se hará la víctima de la pandemia, que dicho sea de paso, siempre se burló de ella, con estampitas del corazón de Jesús Nuestro Señor y también dijo que ayudaba mucho a no contagiarse, el no mentir, no engañar, no traicionar y ¿ahora qué nos puede decir?

López Obrador ¿tiene coronavirus? Se me hace otra de sus grandes mentiras.