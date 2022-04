Lorenzo Córdova, no estás solo

Ante los embates del presidente AMLO, sin sustento alguno, basado en mentiras, le decimos al INE que no están solos, no únicamente Lorenzo Córdova, consejero presidente, sino a todo el consejo, porque es una institución que ha dado la prueba de ser muy útil para la democracia del país, tan es así que hace tres años le reconoció el triunfo al actual presidente, que hoy quiere desaparecerlo a base de mentiras, como él acostumbra.

Miente quien dice que el INE no ha promovido la revocación de mandato. Basta con prender la radio o la TV y escuchar hasta el cansancio: “La revocación de mandato va y va muy bien”, etc.

Miente quien dice que no habrá boletas suficientes en las casillas. Ya se imprimieron y se distribuyeron 94 millones de boletas electorales, para un padrón de 93 millones de electores. Ya están en todo el país.

Miente quien dice que no hay foros sobre la revocación de mandato. Se han llevado a cabo 275 foros en el país, para que la gente participe y digan lo que quieran sobre este tema.

Miente quien dice que no se ha dado a conocer la ubicación de las casillas. Se encuentra en todos los edificios públicos la información y saldrá publicada en los periódicos de mayor circulación del país tres días antes de la elección, como siempre se ha hecho. Los trescientos consejos distritales se han encargado de ello, desde el 14 de marzo.

Miente quien dice que el INE no quiso poner las mismas casillas que una elección normal. Se pusieron las suficientes, de acuerdo con el dinero disponible, ya que no quiso el Ejecutivo ni el Legislativo, comandado por Morena, dar más presupuesto para una elección constitucional.

Claramente se ve que suceda lo que suceda, le echará, ya sabes quién, la culpa al INE, para pretender desaparecerlo y quedarse con esa institución y volver a que la maneje el gobierno a través de Gobernación, como cuando la manejaba Barlett y se le caía el sistema o cometían descaradamente “el fraude patriótico”. ¿AMLO hubiera ido a una elección manejada por Gobernación?

Anuncia, ya sabes quién, que, pasando este proceso mandará una propuesta al congreso para modificar la Ley Electoral. Propondrá que los consejeros sean electos por el pueblo, por ese pueblo bueno, preparado y justo, como los chairos que están de diputados o senadores, algunos que no saben ni leer, pero que le son muy útiles a la 4 trote, pero que no saben nada de leyes, de elecciones. ¿Cuál pueblo?, ¿será el mismo que aprobó que se cancelara la construcción del aeropuerto nuevo en Texcoco o de la cervecera Constelations Brand en Mexicali? Porque el verdadero pueblo de la península de Yucatán no ha logrado detener la construcción del Tren Maya, que está destrozando el sistema de ríos subterráneos y la selva de la zona, con las consecuencias catastróficas que veremos.

Dice que para evitar los fraudes electorales. Éstos ya están muy claros en la ley actual y por ahí no hay fraudes como antes que votaban hasta los muertos, ahora ya no votan, pero sí firman la solicitud de revocación de mandato. Lo que hay son conductas torcidas que todavía quieren seguir haciendo fraude y no respetar las decisiones del pueblo, que pueblo que sí es bueno y justo, los podridos están arriba.

Lorenzo Córdova y todo el INE no están solos, los defenderemos contra los abusos mentirosos de ya sabes quién.