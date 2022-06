Los 95 años de El Heraldo 

Me parece que me siento parte de El Heraldo. Me tocó publicar mi primer artículo en 1960. En el tiempo en que era director de El Heraldo don Guillermo tuve la oportunidad de consultar los archivos de El Heraldo. Tomé notas. Sólo veía la página primera,

tomaba los nombres de la noticia. Voy a publicar lo que entonces anoté sobre el año 1928. Era su primer año de El Heraldo; y ya se notaba que iba en serio. Lea las noticias del año 1928, en las noticias de El Heraldo:

“El Niño Fidencio cura todos los males. Sólo daba brebajes y pomadas. El mismo presidente Calles lo visite en el Espinoza. – En la avenida de la Independencia se puso sobre una columna la estatua del Gral. Félix U. Gómez, el héroe de Carrizal. – El Gral. Calles inaugura la presa en Estanzuela de Hidalgo. – El Cine Azteca abre nuevamente sus puertas al público. - El 12 de julio muere Emilio Carranza Rodríguez, sobrino de Venustiano, aviador de la Fuerza Aérea Mexicana. – El aviador Roberto Fierro no puede salir del Cd. de México por mal tiempo. – El nombre del Gral. Obregón se pone su nombre en la Cámara de Diputados. – Crece el número de los braceros que se van a Estados Unidos. – En Culiacán se cae un avión con tres pasajeros de EU. – Está en construcción de la carretera de Chihuahua a Juárez. - No habría en El Globo S.A huelga, sólo habían desocupado a algunos obreros. – La fiesta de cumpleaños para el comerciante Arturo Wisbrun fue en la Hacienda Terreñantes, la organizó el Ing. Luis León. – Gregorio Ríos Velazco, ex diputado del Congreso local, es nombrado como secretario del Ayuntamiento. – En dos ocasiones se sintió temblorles, y la Compañía Telefónica suspende su servicio. – César Sandino, nicaragüense escapó de un asesinatdo. – Los dueños de casas y terrenos de Majalca fueron invitados a un concierto de música. – Visita a México el nuevo Delegado Apostólico. – Debido a la crisis de mineros del país 16 mil obreros quedan sin trabajo. El 50% de las minas están paralizadas. – Un lector de El Heraldo aboga por cuidar a los animales del Parque Infantil, hay una venada enferma. – El 30 de noviembre el Gral. Calles entrega la presidencia al Lic. Portes Gil. – Habrá reajuste en los Ferrocarriles Nacionales. – Un gato rabioso mordió a dos jovencitos en Satevó. – Se convertirá en escuela la Granja San Isidro. El gobernador invertirá 20 mil pesos. – Se inaugura la Liga de Básquet. - En la Cd de México los centros católicos se aseguran de que los sacerdotes recibirán permiso de celebrar misa en la Basílica de Guadalupe. – Los sacerdotes católicos aceptan las leyes de México. – Mons. Valverde Téllez tratará con el gobierno federal los arreglados de los asuntos religiosos. – El “gordo” de la Lotería cayó en Monterrey. – Tarde trágica para los toreros en Tegucigalpa, resultó herido en una pierna Albino Magallanes. – En El Paso, Texas, está siendo atacado por una terrible influenza; en Los Ángeles existen 3,559 casos. – El gobierno federal tiene el propósito de comprar miles de cabezas finas para tener colonias ganaderas. – El arzobispo Luis Guízar logró que los domingos se publique el evangelio".