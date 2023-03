Los aromas y sabores de la barrica

Por: Silvia González

Los olores y sabores que deleitamos en el vino tienen tres fuentes: la primera es lo frutal, lo verde del campo, lo mineral del suelo o del terroir, dicen los franceses. La segunda es por la elaboración a la que se somete la uva y que comienza con la fermentación, con este proceso quedan los aromas de pan, de mantequilla y de leche. Y la tercera, que es la que le voy a platicar, es de la barrica donde se guarda el vino, ya sea por meses o años, según lo queramos.

Guardar nuestro vino en barrica nos dará aromas de nuez tostada, de caramelo, de especias. Pero como estos años en los que nos tocó vivir, estimado lector, lectora, enófilo, enófila, es la era de la especialización, los expertos en toneles aplican hoy diferentes tostados a las maderas con las que se hace la barrica. Por eso, en días pasados estuvo aquí, en Chihuahua, un experto en tonelería para explicarnos cómo cada tostado impregna al caldo de sabores y aromas diferentes y eso hace nuestro vino más complejo. Complejidad en el mundo del vino es calidad, fineza y perfección. Si usted le quiere dar un diez a un vino sólo diga: es muy complejo. Si quiere hablar de su relación diga: es muy compleja, y quedará claro que vive la guerra fría, dicen que las peores guerras frías suceden en una cama matrimonial, yo no sé nada de eso, si no pues ya sabe cómo soy de franca y se lo contaría, aunque, bueno creo que un año no le… perdón, le decía de lo tostado en las barricas. Los tostados de las barricas van desde blonde, medium, medium plus, y heavy. Por ejemplo, el Medium Plus sumará aromas a almendras tostadas, a mazapán, a nuez moscada, al terciopelo que se aprecia cuando se prueba un Amaretto. Aquí en Chihuahua ya tenemos una empresa que vende estas barricas y todo para hacer vino, se llama hacervino.com, búsquela en internet, porque la vinicultura en Chihuahua avanza a pasos agigantados. Y prueba de ello es que en Faciatec tienen materias de enología en la carrera de Horticultura, pero además se comunicó conmigo un maestro del CBTA 213 del Ejido Benito Juárez, y me platicó que tienen la carrera técnica en vinicultura, y ya están haciendo su primer vinito, así que imagínese el movimiento que se avecina.

