Los bancos más que dinero guardan secretos

“Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio” Albert Einstein

Un perjuicio nos dice la Real Academia Española, es todo aquello de lo cual no tenemos una experiencia directa, y estamos mal informados.

El secreto que guardan los bancos y que nunca nos lo dirán porque no les conviene, es que nosotros los ciudadanos tenemos la capacidad material y constitucional de crear dinero a través del Banco de México.

Hay muchas cosas en las cuales, los partidos políticos del pasado bloque electoral, PRI – PAN – PRD, están en desacuerdo con AMLO – morena – 4T, hay una de primerísima importancia para la economía del país y, por lo tanto, para la economía de los casi 130 millones de mexicanos en que estos partidos políticos, opuestos en muchas cosas, están de acuerdo: en que el gobierno federal no puede gastar más de sus ingresos tributarios, es decir, de lo que recauda mediante impuestos, el gobierno federal tiene ingresos no fiscales, pero son de poca importancia.

Los organismos financieros internacionales han impuesto una norma a todos los países sobre los que tiene control, de que unas finanzas sanas en un gobierno solo pueden tolerar un 3% de gastos superiores a sus ingresos, ejemplo: si México tiene ingresos fiscales por 100 en un año, para tener finanzas sanas solo deberá gastar 103.

Eso que es de sentido común en una persona, en una familia, no aplica para el gobierno federal, que tiene la capacidad de emitir su propio dinero, de tal forma que en un sistema financiero que se base en estos fundamentos, no tiene que endeudarse o aumentar impuestos para incrementar sustancialmente su presupuesto de egresos, puesto que se puede financiar simplemente emitiendo dinero, y en este caso, los impuestos si juegan un papel en la economía del país, pero su papel principal no es financiar al gobierno, puesto que éste se puede financiar asimismo, sino que en este caso, el papel de los impuestos es: 1. Restar dinero circulante en el país, para controlar la inflación en límites razonables, 2. Como un mecanismo efectivo de distribución del ingreso y la riqueza, 3. Para incentivar, subsidiar el consumo de ciertos productos y servicios y 4. Para restar interés al consumo de ciertos productos y servicios.

Ejemplo de estos 2 últimos serian, a) si un gobierno quiere estimular el uso de las energías renovables en las casas habitación, dará un estímulo fiscal con préstamos blandos y a largo plazo para que las casas habitación se instalen paneles de energía solar, b) si el gobierno quiere hacer más caro el consumo de cigarros y licores, les sube el impuesto.

Mi fuente de información, de no respetar el 3% del déficit fiscal - práctica normal en muchos países en situaciones económicas de emergencia – Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, etc.

No son autores cubanos, ni chinos, ni Vietnamitas, ni Venezolanos, ni de Corea del Norte.

Mi fuente de información es el Presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Banco de Nueva York) Beardsley Ruml, quien escribió, siendo en ese tiempo Presidente de la reserva, en Enero de 1946 un artículo en la revista American Affairs, el artículo mencionado se llama: Taxes for revenue are obsolete.