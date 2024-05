Los caprichos del Presiente

El título parecería de juego, y en algunos casos de chiste, pero es tan cruel, y situaciones tan complicadas y dolorosas que es imposible reírse o mofarse de la situación.





Empecemos con un breve resumen desde el inicio del sexenio:





Bueno, aún no iniciaba el sexenio y ya había hecho una consulta a mano alzada para cancelar el aeropuerto, el que se pensó que fuera un hub, que daría movilidad y conectividad a toda Latinoamérica, esto es, que sería el centro de conectividad entre sur, centro y norte américa. Un gran proyecto, de altísimo costo, pero con expectativas de gran rentabilidad.

Pues de la noche a la mañana ya no existía, ya lo invertido, se quedaba en solo un sueño para muchos mexicanos, y para grandes inversionistas, fue un gran golpe para la credibilidad, de todos aquellos que depositaron su esperanza en ese nuevo gobierno.

El costo a las finanzas mexicanas, altísimo, alrededor de 600 mmdp, ¿ podemos pensar cuántos hospitales se habrían construido con esos recursos en nuestro país?, pues un hospital pequeño, de unas 70 camas, con lo mínimo indispensable y con equipo básico, cuesta, aproximadamente, 800 mdp, esto es ; como 750 hospitales, si 750 hospitales tirados a la basura. Nos sale caro que el presidente se aviente esos berrinchitos ¿ No crees?





Pero hablemos de otro de sus lindos caprichos, se empeñó en desaparecer el seguro popular, un proyecto que en su primera fase , fue experimental, y conforme iba creciendo, se mejoró de manera importante, evidentemente, faltaba mucho por mejorar, pero funcionaba y sobre todo, atendía a las familias con mayor necesidad, atendía aquellos ciudadanos que no tenían el servicio de salud del ISSSTE y del IMSS, esos servicios llegaban a los hospitales más alejados y de las comunidades más desprotegidas, como ejemplo hablaré de las comunidades que están en la alta, y baja sierra tarahumara, ahí donde existen hospitales atendidos, por particulares, voluntarios, principalmente por los Jesuitas, ahí existía el convenio con el seguro popular, y daban servicio a los pueblos originarios. Pues desaparece ese servicio y los beneficios, y vaya la ocurrencia que surgió, pues fue el INSABI, que durante tres años no se le vio pies ni cabeza, pero obvio, las necesidades de salud seguían creciendo, ni el cuadro básico de vacunación se ha cubierto a la fecha. Ahorita un nuevo experimento, el IMSS bienestar, otra ocurrencia, sin la más mínima planeación. Cada berrinche, cobra vidas.





Un tercer capricho, es la refinería de dos bocas, tremendo lo que ahí ocurre, corrupción a manos llenas, de la titular, de los hijos del presidente, de la encargada de la construcción, más los que se acumulen, fue tremendo ver como se va el dinero de nuestros impuestos como en coladera, todos los días le inyectan recursos y nomas no se le ve nada, no refina, se inunda, es un proyecto que no va de acuerdo a las energías renovables, no va de acuerdo al cuidado del medio ambiente; de costos mejor no hablemos, el costo del proyecto se a triplicado. Los caprichos del presidente nos cuestan y evidencian en el mundo, parecemos país bananero.





El cuarto, el famoso tren maya, pues el juguetito del presidente, ese que se imaginó de niño dando vueltas alrededor del árbol de navidad, se emocionó tanto, que dijo, cuando sea grande voy hacer uno grandotote para subirme en el y pasearme, y claro, tomo el dinero de la caja de los mexicanos y lo aventó, para cumplirse su capricho, ahí está el triple del costo, destrozando la naturaleza, pero lo peor del caso, es que se descarrila cuando tienen la suerte de echarlo andar. Que tremendo tener un dirigente berrinchudo.





Podría llenar páginas y páginas de caprichos, discursos y mentiras, pero lo que hoy quiero decirles es que tenemos una cita el 2 de junio, que es una oportunidad muy valiosa, y seguramente no vamos a elegir a la persona perfecta, pero si tenemos la obligación de elegir, tenemos la obligación de razonar e informarnos, tenemos ese privilegio de optar por nuestra libertad. No faltes a la cita, es por ti, por tus hijos y por México. Felicidades porque aún tenemos ese privilegio.





Doctora en Derecho Fiscal. Diputada federal

patyterrazasb@gmail.com