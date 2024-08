Los chihuahuenses y la paradoja de Giddens

¿Alguna vez has escuchado hablar de la paradoja de Giddens? En el gremio ambiental es ampliamente conocida y debo confesar que la primera vez que leí acerca de ella me percaté que siempre había pensado algo similar.

En el año de 2015 el sociólogo británico Anthony Giddens señala en su libro La Política del Cambio Climático la siguiente paradoja refiriéndose en concreto al gran problema del cambio climático: “No importa cuán grandes sean los peligros que plantea el cambio climático, su falta de visibilidad inmediata en el mundo cotidiano significa que la gente no actuará para enfrentarlos y para cuando los peligros sean inmediatamente visibles, será demasiado tarde para que cualquier acción por parte de la gente sea efectiva”.

Giddens nos relata cómo en términos generales la sociedad tiende a tener una desconexión entre vivir el presente y las amenazas del futuro, no se piensa a largo plazo y como esta manera de pensar y de vivir tiene consecuencias fatales en problemas como el cambio climático, destrucción de hábitats y todas las demás tragedias ambientales. Es interesante observar la capacidad que tenemos como individuos y como sociedad de valorar nuestros recursos naturales y la inmensa mayoría percibimos la defensa del ambiente como un valor positivo y algo que todos deseamos.

No conozco hasta ahorita una persona que crea que acabar con nuestros bosques sea algo positivo o que no perciba la importancia de mantener limpios nuestros ríos o no se maraville ante un escenario natural valoramos nuestros recursos naturales y estamos de acuerdo en que se deben tomar acciones y destinar presupuesto para preservarlos sin embargo no logramos concretar cambios significativos.Giddens postula que esto es a razón de no percibimos los problemas ambientales como algo que sufriremos en un futuro inmediato. Ahora bien, si a esto le agregamos el entorno social de un país como México o un municipio como Chihuahua los problemas ambientales se diluyen entre necesidades que son más visibles y sentidas como alimentación, servicios básicos etc.

En materia política Giddens plantea que la planificación centralizada y rígida de la política pública ha sido parte del problema principal que es la falta de planificación a largo plazo. También afectan considerablemente los cambios políticos ya que al llegar nuevos equipos de gobierno derivado de elecciones o cambios administrativos se pierde continuidad en las políticas públicas, basta un mal gobierno o uno que no vea el tema ambiental como relevante para frenar los avances.

Por eso señala que es importante que los cambios en materia ambiental se eleven a nivel legislación o constitución para que no se vean tan afectados con la propia dinámica de la democracia y la administración pública. En esta paradoja no debemos caer. No basta con estar informados o identificarnos como ambientalistas, no basta un plan a corto plazo para atraer el voto verde o hacer campañas empresariales de greenwashing solo el cambio colectivo que nos permita percibir la dimensión adecuada de la problemática ambiental y el estar dispuestos a cambiar hábitos de consumo, rutinas y sobre todo manera de pensar y gobernar nos llevará a la tan anhelada sustentabilidad, no permitamos que se nos haga demasiado tarde ambientalistas imperfectos.

Maestra en Derecho Constitucional y Administrativo.

Abogada especialista en derecho ambiental.