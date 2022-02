Los ciudadanos siempre aguantando vara

Por: Brenda Ríos

Analizaba esta semana cómo el ciudadano siempre acaba fregado con las decisiones de sus políticos, ya sean los actuales o los del pasado, al final los que pagamos por sus acciones somos nosotros, nada más vemos cómo agarran de bandera el endeudamiento del estado que dicho sea de paso acaban haciendo todos lo mismo en diferentes dimensiones claro, que si fue Reyes, Duarte o Corral, siempre hay una “increíble” explicación! e igualmente un responsable… el gobernador que ya se fue. Será verdad o mentira, al final es lo mismo: MÁS DEUDA.

En resumidas cuentas, los que pagamos los platos rotos somos nosotros los ciudadanos, esta semana manejaba por algunas carreteras de cuota pagando incrementos de hasta el 20%, de un solo golpe y pues sí, sí nos pega en el bolsillo y más ya sumándole el Predial, los servicios que no mejoran, pero igualmente suben, y el terrorismo fiscal del SAT que ya no encontramos si declarar negocios legítimos o intentar esconderte y huir a la sierra y diseñar una vida de ermitaño; pero bueno volviendo a lo de las casetas; ok, ok, ya las subieron, mínimo que ese dinero se invierta 100% en esos tramos y servicios porque están en pésimas condiciones, por favor ya no inviertan nuestro dinero en obras que nada tienen que ver con su mejora, mantenimiento o en obras de relumbrón y gasto de publicidad de imagen.

La Ley de Ingresos que fue aprobada sin mucho ruido mediático es un ejemplo claro de la estrategia del nuevo gobierno: generar mayores ingresos para promocionar la imagen de la gobernadora y placearla para el 2024. Ahora nos salen con que “Vamos a replaquear todos los vehículos sin darles las placas…”, ja ja ja el chiste se cuenta solo… Ni a Duarte ni Corral se les hubiera ocurrido semejante broma. Todo esto sólo refrenda el argumento de que entre más quieras vivir en la legalidad más te va costar. Porque dudo que los carros “chuecos” vayan a pagar placas nuevas, a ellos los cuida el presidente AMLO con su anunciado programa de legalización, los demás que somos aspiracionistas que nos cargue la CH!#$&@.

Bueno, pues ahí les va, ¡SÍ NOS DAMOS CUENTA, PERO A VECES NO DECIMOS NADA! Sólo nos quejamos por que como que ya es parte del sistema que hagan mal su trabajo y tengamos que salir al quite nosotros para que el gobierno tenga recursos y pues en realidad ¿qué hacemos?, ¿qué nos queda ? No tenemos ninguna otra opción, ustedes aprueban incrementos y nosotros pagamos, “el pueblo siempre aguantando vara …..” y así lo piensan ¿apoco no? y ya no hablemos de lo endeudado que tiene este gobierno al estado y eso que van entrando, agarrense porque sólo en tres meses lo han endeudado más que otras administraciones y vaya que no tengo muchas cosas buenas que decir de las pasadas administraciones, y tampoco dudo que estamos con las finanzas en quiebra, pero al final de cuentas los ex ya no están y quienes nos representan ahorita conocían la situación en la que se encuentra el estado o eso espero, que si dimensionaran lo complejo del panorama, de entrada un estado desfalcado y con un gran vacío de poder.

Perdón, pero el camino más fácil siempre va a ser que los ciudadanos paguemos más por todo y seguir estirando la liga, ahora para acabarla de amolar revalidación y cambio de placas “sin placas”, ¿qué clase de chiste de mal gusto es ese para los ciudadanos? Su explicación… de pena ajena es “que aún no tienen la licitación” absurdas e innecesarias declaraciones, de por sí que no nos gusta la idea de pagar por algo que al final de cuentas debería pagar el Estado y luego ni siquiera van a entregar los metales, pésimo, ah, pero tranquilos, ya salieron a decir nuestros funcionarios que en mayo las van a entregar, pero que por lo pronto las paguemos ya, que porque es inicio de año y no tienen dinero…

¿Pues qué creen? Nosotros tampoco, porque ¿qué creen? Tenemos más de dos años trabajando a medias…. les tengo la solución: No las cobren hasta qué las entreguen o mejor aún: solidarícense por lo menos con eso con él ciudadano, son más de 600 pesos que le pegan directo al bolsillo de las familias que en un momento tan delicado como este dejan de llevar ese dinero a su casa por pagar unos metales que ni siquiera valen eso y además, a ver si no pasa lo que con Corral que dejó a medias el replaqueo, ¡ah! ¿pero qué tal cobró? y ya no profundicemos en los impuestos y deuda de los cuales iba a poner una lista, pero no les quiero arruinar el domingo…

Bajita la mano ya nos acomodaron impuesto y deuda por pagar a la complacencia de los diputados, porque como siempre lo digo esa deuda no la van a pagar ellos, la vamos a pagar nosotros, y si estamos en ceros es gracias a los pésimos gobiernos que desgraciadamente hemos tenido los chihuahuenses, qué lástima… tan bonito mi estado, con gente tan noble, tan echada para delante, y tal parece que nos ha caído la maldición de los gobernadores corruptos y otros corruptos y además flojos, por decir lo menos, pero total que no damos una cuando elegimos quién nos represente.

Espero de verdad las cosas mejoren, ojalá sea así, si no ¿cuándo carambas vamos a darle la vuelta a la página? Siempre es lo mismo, mientras están en el poder parece como que ahí van las cosas, se van y se desploma todo, sexenio tras sexenio, la realidad es que decidimos confiar en ellos y finalmente dejamos que hagan su trabajo siempre con la esperanza de que lo hagan bien, pero nos fallan y nos vuelven a fallar, creo que tendrá que llegar el momento en que tengamos que involucrarnos más activamente exigiéndoles cuentas con otras estrategias.

Entiendo porque fui legisladora que hacen lo que hacen porque es una manera de que se capitalice el estado, pero el punto es que vamos como los cangrejos, cada vez necesitamos endeudarnos más y más en lugar de ir avanzando, es un círculo vicioso al que los ciudadanos respondemos siempre y le entramos al quite… estoy segura que la mayoría no sabemos de cuánto es la deuda del gobierno ni a todo lo que le pusieron impuestos salvo lo que es muy notorio, como casetas, placas, Predial pero digamos que eso es lo de menos, y repito entiendo que la Ley de Ingresos y todos estos incrementos son la manera de capitalizarse, ok ok pero por qué no ser más empáticos y solidarios después de lo que nos ha costado esta pandemia, todos estos cierres y pérdidas, las más importante las de amigos y familia, no se vale que lejos de eso se ensañen con el ciudadano, y es lo malo de que no exista contrapeso real y los legisladores sean empleados de los gobernadores… todo les aprueban por “quedar bien” cuando con quien deberían de quedar bien es con quienes los pusimos ahí para cuidar nuestros intereses, pero eso no pasará en los próximos años, así que ojalá que en palacio tomen mejores decisiones que en otros sexenios sólo a eso le podemos apostar, desgraciadamente.