Estimados amigos en el vino, hoy les quiero contar sobre dos cosas, lo que son los cristales en el vino, y el secreto de un matrimonio feliz.

Si usted ve residuos en su botella de vino, no se asuste, son cristales de ácido tartárico. ¿Se acuerda de su clase de química?, bueno, yo tampoco, de hecho, era en esa clase en la que sacaba mi libro de poemas, me agachaba para pasar desapercibida y leía El Seminarista de los Ojos Negros, para deleitarme con aquella frase: “Yo no quiero ser monje, no quiero serlo, si no soy tuyo, me muero”, y pues, se muere. Siempre he tenido la impresión de que fui la primera de la fila cuando Dios repartió las emociones y hasta debí haberle dicho: sí, sí, a mí dame todas las que puedas y, por eso, entro en éxtasis de dolor y amor con estas historias. Pero, bueno, le explicaba que los cristales se forman porque metemos nuestros vinos a temperaturas muy frías, es algo parecido al matrimonio cuando entra en destemplanzas, es decir nuestros refris están a 5 grados y recuerde que los vinos tintos deben estar entre 14 y 18, y los blancos y rosados 7 a 12 grados centígrados. Los cristales se forman cuando el ácido tartárico, natural en las uvas, se une al sodio o potasio muy alto, y además se produce una bajada de temperatura.

Y es que esto sucede en los vinos que no se estabilizan, o no se filtran, pero nada tiene que ver con el estado de la botella. Incluso me tocó ver un Petrus, el vino más caro del mundo, con cristales en copa.

Una forma de estabilizar los vinos es metiéndolos a barrica, o en caso de ser vino joven, ésos que no tienen guarda, agregar estabilizantes.

Así que querido vinófilo, vinófila, espero que le quede claro lo de los cristales, lo del secreto de un matrimonio feliz no se lo puedo decir porque es un secreto y dejaría de serlo, si alguien lo contara en algún libro sería más vendido que la Biblia, pero lo que sí le diré es que un buen matrimonio es como el vino, se echa a perder si lo mete al congelador.





Miembro AECHI