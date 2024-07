Los Derechos del Periodista

No creían los turcos en la libertad de información,

sino en la aplastante potencialidad de sus rebaños de marinos,

y los turcos cayeron en Lepanto ante un grupo de cristianos

bien informados acerca de sus ideas y de sus elementos.

Libertad de Prensa

Carlos Septien García, El Quehacer del Periodista.





La guerra entre Estados Unidos y España en parte fue motivada por el padre del periodismo amarillo o sensacionalista William Randolph Hearst (su hija fue terrorista). El hundimiento del acorazado Maine en el siglo XX.

El presidente López Obrador que ha entregado casi 1,500 millones de pesos en “publicidad y propaganda”, al diario La Jornada que dirige su comadre Carmen Lira, quién sabe cuántos conflictos ha causado, sobre todo despreciando y ofendiendo a grandes medios de comunicación como El Universal, Reforma, Latinus, Etcétera, TV Azteca, Atypical Teve, Ciro Gómez Leyva, José Cárdenas y más.

Las atrocidades de la Alemania Nazi en el Holocausto Nazi se mantuvieron en la opacidad, incluso en las Olimpiadas de Berlín 1938, cuando Adolfo Hitler no quiso entregarle la medalla de oro a Jessy Owen por su raza de color. Unos fugitivos del campo de la muerte Auschwitz-Birkenau, enviaron cartas al San Francisco Chonicle, diario californiano. Y fue así como Estados Unidos y los Aliados organizaron el célebre Día D en junio de 1945 en Normandía para liberar a la humanidad del nazismo.

El presidente mexicano López Obrador está felicitando a Assange por ser adalid de la Libertad de Expresión, pero nunca recibió a la Madre Buscadora Ceci Patricia Flores Armenta. Diría san Agustín: Son tan ciegos algunos hombres, que de su propia ceguera se glorían.

Ceci Flores, Madre Buscadora, ha revelado cómo su hijo menor Jesús, ya devuelto con vida, fue testigo del asesinato de su hermano. Por el que la fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora, ha encontrado buscando a dos de sus hijos desaparecidos, a más de 2 mil 500 hijos e hijas que han regresado con vida a sus familias; así como otros 2 mil 500 cuerpos encontrados en sus búsquedas.

Quién ha tenido la oportunidad de conocer en vivo y directamente los campos de exterminio nazis como en Kyev, Ucrania, Babyn Yar y Bykivnya; y Auschwitz Birkenau en Polonia. Se descubre gracias a las Madres Buscadoras con el apoyo de muchos periodistas de México y del mundo; reconocer los otros datos reales, por absurdo y paradójico, Ceci Flores y sus asociadas han descubierto en la década de 2020 a la fecha. Hornos crematorios en Sonora y otros estados de la nación mexicana, gobernada por quien felicita a Assange, y no recibió nunca a la Madre Buscadora Ceci Flores.

Hay campos de exterminio y hornos para desaparecer a los desaparecidos, pero las evidencias están ahí, Y gracias a la libertad de prensa que ejercen la mayoría de los comunicadores es posible al menos dar a conocer, informar sobre éste y otros graves asuntos en el mundo y en especial en todo México, donde millones de mexicanos no eligieron ni a AMLO ni a Sheinbaum. No ganaron de manera aplastante. Lo que nos está aplastando es no atender ni escuchar a quienes conocen la verdadera realidad trágica de todo el país.





Sacerdote jesuita en B.C. Licenciado en Ciencias de la Comunicación y en Filosofía

saeta87@gmail.com