Me parece que debemos conocer los derechos humanos publicados por la ONU el diciembre 10 del año 1448. Son derechos de todos los habitantes del orbe. Son derechos indiscutibles. Son universales. Son principios elementales que se aplican a todos los humanos. Son independientes de la raza, de edad, de sexo, de nacionalidad, de religión, de toda ideología, de principio de toda política.

La ONU aprobó 30 derechos para todos los humanos del mundo. Éstos son los derechos aprobados para toda raza y toda nacionalidad. Cada derecho tiene un número. La declaración de la ONU es muy escueta. Requieren una redacción para todo humano, aunque no tengan cultura.





1) Todos los humanos nacen con igual dignidad. – 2) Los derechos aprobados son para todos los hombres del mundo. – 3) Todos tienen derecho a la vida. – 4) Todos los humanos tienen libertad, y no pueden condenados a la esclavitud. – 5) Todo ser humano tiene derechos a no ser torturados. – 6) Todos tienen personalidad ante la ley. – 7) Todos tienen derecho a recibir protección de la ley. – 8) Cualquier humano puede recurrir a los tribunales. – 9) Un humano tiene derecho de no ser detenido siendo inocente. – 10) Todos tienen derecho a ser tratados con justicia. - 11) Todo humano tiene derecho a ser juzgado como inocente, mientras un tribunal no halla probada su culpabilidad, a no ser acusado sin pruebas. – 12) Todos tienen derechos a no ser atacados en su vida, en su familia, en su domicilio. – 13) Todos pueden elegir dónde establecer su residencia. -14) Todo ser humano tiene derecho a elegir su nacionalidad. – 15) Todos tienen una nacionalidad, - 16) Todos tienen derecho a escoger una religión, para casarse, para fundar una familia, para contraer matrimonio. – 17) Todos tienen derecho a tener una propiedad individual o colectiva. – 18) Todos tienen derechos para vivir la libertad de pensamiento. - 19) Todo ser humano tiene derecho a una opinión personal. – 20.- Los humanos tienen derechos de formar asociaciones. – 21) Tienen derecho de participar en el gobierno de su país. – 22) Todos tienen garantizados los derechos de seguridad. – 23) Todos tienen derecho al trabajo. – 24) Todos tienen derechos de descanso del trabajo. – 25) Todos los hombres tienen derechos a un nivel de vida: familia, salud, bienestar, alimentación, enfermedad, invalidez, viudez, vejez. – 26) Todos tienen derecho a la educación. - 27) Todos tienen derecho a la cultura. – 28) Los humanos tienen derechos a la vida social internacional. – 29) Todos tienen deberes en la sociedad. – 30) Todos los derechos humanos son para todos los hombres.