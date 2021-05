Los empresarios y la Cuarta Transformación

Por: Rafael Espino

He acompañado a mi amigo Juan Carlos Loera de la Rosa, candidato de la alianza “Juntos Haremos Historia en Chihuahua”, a foros y encuentros con cámaras empresariales de los distintos gremios (comerciantes, industriales, maquiladores y prestadores de servicios), para escuchar su diagnóstico e inquietudes en relación con la situación económica del estado, sus múltiples propuestas para salir del estancamiento en el que se encuentra y la forma de proyectar a Chihuahua a mayores niveles de crecimiento y bienestar.

En general, se coincide en la necesidad, de que con el fin de construir las bases para tener una entidad competitiva, moderna, incluyente, que brinde la oportunidad para que a través del trabajo se logren mejores niveles de vida, es necesario elegir un gobierno honrado. Un gobierno cuya bandera sea precisamente el combate continuo y permanente a la corrupción; que logre, para alcanzar esos propósitos, conjuntar los esfuerzos armónicos de la iniciativa privada, el trabajo organizado, la academia y algo no menor, el impulso gubernamental coordinado con la federación y las 67 administraciones municipales.

No deja de llamar la atención la idea que pretenden sembrar algunas vertientes opositoras, de tintes neoporfiristas, en el sentido de que la Cuarta Transformación está en contra del libre emprendimiento. Nada más falso. Por lo contrario, la intención es democratizarlo.

De lo que ciertamente sí se está en contra es de la construcción desde el poder público de ventajas o privilegios indebidos, traducidos en exenciones, ventas amañadas, otorgamiento de contratos preferenciales, compras a modo, concesiones ventajosas, etc., que durante décadas se han mantenido para grupos de selectos empresarios, amigos de los gobernantes en turno y que obstruyen la libre competencia y concurrencia a los mercados. Todo esto en obvio detrimento de la propia clase empresarial y particularmente de los micro, pequeños y medianos empresarios, que por cierto son los que generan el 72% de los empleos en el país. Estos micro, pequeños y medianos empresarios (Pymes) son los que fortalecen las clases medias y hacen posible el desarrollo económico local y regional, no sólo en Chihuahua o en México, sino en el resto del mundo. El impulso y desarrollo de las Pymes es reconocido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como uno de los factores de impulso más efectivos del desarrollo económico y de una más justa distribución de la riqueza. La Cuarta Transformación en Chihuahua buscará afanosamente fortalecer a las Pymes para otorgarles acceso a financiamiento, que es el principal obstáculo al que se enfrentan para incrementar su productividad. En México, según datos de la OCDE, entre más grande una empresa resulta ser más productiva; de tal suerte que, en promedio, las grandes empresas en México son 6.3 veces más productivas que las microempresas, 2.9 veces más que las pequeñas y 1.7 veces más que las medianas. Y este dato no es fortuito. Es resultado de una política sostenida y añeja que ha sustentado un sistema de favoritismos y complicidades.

Debe Chihuahua imperiosamente acabar con el “rentismo”. La creación de riqueza por ventajas indebidas sin inversión ni generación de empleos ni derrama de recursos a la comunidad. Se debe combatir la corrupción de cuello blanco, que favorece a unos cuantos, aliados de los gobiernos en turno, en detrimento de las mayorías.

La Cuarta Transformación lucha para que se compita con reglas claras en apoyo a los sectores más desfavorecidos.