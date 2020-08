Los estragos de la pandemia

Empiezan a aparecer en el horizonte los estragos económicos de la pandemia del Covid-19, son sólo los primeros en asomarse, de los muchos que vendrán detrás.

Tan sólo en esta semana vimos cómo comerciantes de una plaza comercial, la más antigua de la ciudad, decidieron salir al aire libre, al estacionamiento, para que las autoridades no pudieran decirles nada, pero el calor y el sol estaban echando lumbre, así que decidieron hablar con las autoridades, las que a regañadientes les dieron oportunidad de abrir, porque después de cinco meses sin ingresos ya no sólo no hallaban la puerta, sino la salida a este malestar económico.

Los bares trataron de hacer lo mismo, incluyendo al centenario “La Antigua Paz”, pero no lograron su objetivo ya que fueron considerados de “alto riesgo” y permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.

Los restauranteros, que ya se les permitió abrir con aforo limitado, no están de acuerdo con el horario tan reducido en la noche, que además dicen que no hay muchos clientes, y limitándolos no van a salir del hoyo.

Me ha tocado ver en cruceros a señores bien vestidos, muy limpios, bien peinados, vendiendo chocoflan. Se ve que son gente que ya le fue mal en su negocio, o empleo y se salieron a la calle. Lo mismo ve uno a niñas bien arregladas vendiendo aguas frías, y cuidadas por su papá.

Hace años que no se veían carritos que vendían nieve en las calles de las colonias, con música de niños y éstos saliendo de sus casas a comprar. Empezaron hace unos días y yo les deseo suerte, porque la necesidad tiene cara de ingenio. Han seguido circulando, así que yo creo que les está resultando. ¡Qué bueno!

Muchos negocios grandes le han encontrado el modo a la venta por ventanilla, como algunos negocios de comida rápida, que les ha funcionado bien. Otros han promovido mucho la venta por internet porque mucha gente no quiere salir de su casa y yo creo que les está funcionando, porque si les habla uno para ver cuándo le llevan su pedido, la grabadora le dice que si gusta esperar, porque la demora para que le contesten es de 38 minutos.

Esto es sólo el comienzo, conforme pase el tiempo el malestar económico va a seguir creciendo y también los gobiernos federal, estatal y municipal van a resentir la recaudación, la que se caerá, siendo que ya empezó y al rato no tendrán ni para pagar la nómina.

Los estragos de la pandemia ya empezaron a llegar, ojalá que todos salgamos adelante.