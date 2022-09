Los extremos, sin resultados 

Por: Amín Anchondo

La última moda de las estrategias políticas ha sido la de apostar por la división y mantener contento a ese sector social que te apoya. La división hace que todas las personas tomen partido y se aferran a un criterio. Esto hace más sencillo identificar a tus seguidores y mantenerlos contentos con la narrativa que eliges. Hoy en día es muy clara esa división en México y es clarísimo quién está con quién. Ponte a pensar en las personas que te rodean y vas a identificar claramente si apoyan o no a la 4T. Cosa que se ha convertido en la medida.

Lo feo de esto es que la oposición se quedó con un sector muy chiquito de la sociedad. La supuesta “derecha” conservadora que se ha ido reduciendo poco a poco. Es rarísimo encontrar a una persona joven que tenga pensamientos antiderechos o conservadores en general. Lo peor es que insisten en irse por ese camino que sólo aleja más a sus votantes.

El tema que quiero tocar es que eso de los extremos es sólo en el discurso. Puro cuento. Ni la izquierda hace cosas de izquierda ni la derecha es tan mustia como para hacer cosas en las que ya ni creen. No hay resultados ni para un lado ni para el otro. Tenemos en el gobierno federal un supuesto partido de izquierda que se la pasa militarizando al país y dejando a un lado temas de trascendencia izquierdista como la legalización del cannabis o garantizar el derecho a la salud de todas las personas, etc. Por otro lado, tenemos cerca un gobierno de derecha que ha aplicado políticas de aumento a los impuestos que están en sus manos. Papeles volteados y discursos vacíos.

Se desaparecieron los centros en donde se podían encontrar más coincidencias con los electores y crecer el número de adeptos que ayudaran a ganar elecciones. El PAN debería estar empujando hacia el centro para crecer, pero por sorpresa está haciendo todo lo contrario.

Viene la época de informes, que por cierto ya no es como antes. No sé si soy yo o cada vez se le da menos importancia a los informes de gobierno. Ahora sólo son espacios para campañas publicitarias de los políticos y los “resultados” de gobierno pasan a segundo o tercer plano. Ya no se les da la importancia que merecen. Pero esta época es un buen momento para analizar las cosas y calificar el actuar de los gobernantes.

Primero, revisar si ideológicamente están yendo al rumbo para el que fueron votados. Aquí es donde se hila con la primera parte de este escrito. Revisar si lo que dicen se está haciendo o es puro cuento.

Segundo, realmente ser analíticos y críticos con los resultados que están dando. Debemos hacernos preguntas como: ¿los números son buenos? ¿Deberían haber hecho más en este año? ¿Qué es lo que yo espero de esta administración? A medida que nuestra capacidad de análisis incremente, nuestra exigencia incrementará y por ende tendremos mejores gobiernos. Por lo contrario, si dejamos pasar estas oportunidades, entonces nada cambiará.

Si nos van a dividir, que sea para dar resultados. Pero si es sólo para una narrativa y al final todo es igual, pues ni las discusiones valdrán la pena.