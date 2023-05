Los grandes errores de la oposición (I Parte)

Quisiera iniciar esta columna diciendo que me parece un gran error el nombrar a los partidos que no están en el gobierno como “oposición”. De entrada la palabra es negativa totalmente, esto genera en automático una percepción de rechazo en la población que al final termina afectando las marcas y a las figuras políticas. Esta palabra se utiliza en los sistemas parlamentarios para identificar a los grupos que no forman el gobierno, pero nosotros no tenemos ese tipo de sistemas. En México, tenemos una democracia representativa, lo cual hace que las personas decidan quien los representa en lo individual en un congreso federal. En teoría, a cada diputado le debería de importar más lo que quieran las personas de su distrito, que las órdenes del partido al que pertenece. Pero tristemente, no es así. Al identificarte como oposición, el cerebro asume que siempre estarás en contra de todo lo que se proponga desde el gobierno y esto es totalmente incorrecto. Siempre existen iniciativas en las que claramente se está en desacuerdo por las ideologías pero en la gran mayoría existen consensos entre ambos bandos.

El autodenominarse oposición es tomar el papel que Andrés Manuel quiere en su estrategia de polarización. Creo que la mayoría de las personas estamos en contra de ese rol polarizador que se ha tomado desde la presidencia de la república, pero aun así, les encanta llamarse la “oposición”, lo cual es un error.

El presidente está repitiendo todo el tiempo que solo él ve por las personas en pobreza, en precariedad, que solo él hace cosas buenas por los más necesitados. Su estrategia de comunicación hace que todos los seguidores de la 4T bajen el mismo mensaje y repitan lo mismo siempre. Si del otro lado son siempre “oposición” entonces el cerebro concluye que esas personas no ven por los pobres ni por los más necesitados. Tan es así, que la narrativa la ha ganado el presidente y poder quitar esa imagen del inconsciente colectivo va a ser sumamente difícil. Pareciera que la Izquierda ve por las personas pobres y la derecha solo ve por las ricas. Esto es totalmente falso, ambos quieren un mejor país y más igualdad, pero las vías para llegar a eso son totalmente diferentes. La cosa más impactante es que AMLO ha tomado la ruta de la derecha en cuestión económica y aun así, se ha llevado la narrativa y por ende la popularidad.





Esta imagen refuerza el hecho de que las personas con posibilidades de abanderar la candidatura de la alianza PAN-PRI-PRD, no han caminado el país. Se ve de lejos que les falta calle y si bien, para gobernar correctamente no es esto estrictamente necesario, para ganar una elección si lo es. Vivimos en un país donde la gente aún quiere tocar a su candidato o candidata. Quieren sentir que los conocen y entienden. A estas alturas del partido, no se ve alguien que genere ese sentimiento.





La próxima semana escribiré sobre lo que pienso de la amalgama ideológica que ha significado unir al PAN-PRI-PRD en una sola estrategia electoral. Lo cual creo que es un error de cálculo que medio funcionó en el 2021, pero se quemó el cartucho.