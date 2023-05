Los grandes errores de la oposición (II Parte)

Después de hablar de los problemas que trae consigo el hecho de autollamarse oposición al gobierno, cuando la narrativa populista de la tribuna presidencial tiene una alta credibilidad, es un tema complicado de llevar. Pues habiendo dicho esto y para pasar al siguiente punto, me gustaría preguntarte: ¿Le crees a esos vendedores que un día llegan y te hablan maravillas de un producto de moda para venderlo y a la siguiente semana llega ahora vendiendo otro, porque cambio de distribuidor? ¿Cuánta credibilidad tiene un compañero de trabajo que un día apoya una decisión y al siguiente día dice que él nunca la apoyó y que siempre creyó lo contrario?

Estos ejemplos los uso para poner en perspectiva lo que están haciendo los partidos contrarios al gobierno para tratar de amalgamar una fuerza electoral para poder competirle a Morena en el 2024. En el 2021 se formó esta alianza y se logró mantener una fuerza sólida en el congreso federal, sin embargo, la receta no puede ser la misma en las próximas elecciones.

Es muy difícil mantener la credibilidad de un partido político y más cuando estás en alianza con las personas que tanto odiabas y criticabas por sus formas, ideologías políticas, convicciones, etc. Ya había escrito por aquí de lo que significaba que el PRD, un partido de izquierda, estuviera aliado con el PAN que representa la derecha. ¿Cómo funciona esto? O el PRI, que siempre fue eterno rival del PAN, ahora estuvieran juntos. En el 2021, no hubo tiempo para cuestionar eso porque todo fue muy rápido y los anuncios de alianzas se dieron muy próximos a la elección. En ese momento, se perdieron las ideologías partidistas de facto.

A diferencia de esa ocasión, ya vimos como se puede comportar esta alianza y lo endeble que es en decisiones críticas. En este periodo de tres años vimos una ruptura de la misma, donde se volvieron a criticar fuertemente entre los dirigentes nacional del PRI y PAN. Vimos como el presidente del PRI decidió traicionar la alianza en un momento donde la unión parlamentaria era sumamente importante.

Gracias a lo anterior, en estos tres años no se logró solidificar esta coalición de partidos y ahora nuevamente se llega a un proceso electoral sin tener un movimiento fuerte, con propuestas claras de modelos de gobierno de coalición, de ideas de como mejorar la situación del país, iniciativas de reformas trascendentales, etc. Puede que me equivoque o ¿tienes en la cabeza alguna propuesta que vengan repitiendo los de la “oposición” para instaurar en el país? Ahora sin esa credibilidad ¿Qué producto maravilla van a querer vender en 2024?

Se sacrificaron muchas cosas dentro de partidos como el PAN, por poder negociar con un “Alito” que carga con un gran costal de problemas tanto con el PRI como de sus propias administraciones.





En resumen, se ha cometido un gran error en invertir tanto tiempo en amalgamar algo tan complicado de lograr que no hubo tiempo para crear un plan de acción, una narrativa y una propuesta sólida para competirle a Morena en el 2024.