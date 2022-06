Los jóvenes, actitud y participación política

Estimados lectores/as, les saludo desde el corazón de la Sierra Tarahumara. Hace unos días tuve la oportunidad, junto a mi equipo de trabajo, de realizar una serie de visitas a comunidades rarámuris.

De la mano de amigos de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara y atendiendo la invitación de un grupo de jóvenes liderazgos provenientes de Chihuahua capital realizamos la entrega de apoyos a los habitantes de diferentes comunidades, destacando las de Nachacachi y Lagunitas.

¡Qué importante son las energías de servir, ayudar, involucrarse! y las acciones las demuestran, los hechos y las alianzas de las personas con las que se fortalece nuestro estado.

Les comento que junto a mi amigo Pepe Yáñez, presidente de Guachochi, conversamos con 40 jóvenes líderes en diferentes facultades: Derecho, Ingeniería, Artes, Medicina, Odontología, Educación Física, Filosofía y Químicas, todos reunidos con la única finalidad de afianzar diálogo y refrendar nuestro compromiso por Chihuahua, más allá de partidos o ideologías políticas.

Para poder liderar a un Chihuahua más justo para todos y para todas, necesitamos la participación activa de los jóvenes. Son ellos quienes tienen la oportunidad de entender la importancia de las sinergias, comprender que se puede pensar diferente, pero todos con un objetivo claro: ¡Defender a nuestro país, y por supuesto a Chihuahua!

Ahí entra en juego el liderazgo socialmente responsable, que es herramienta indispensable para poder comenzar a gestionar el cambio, a través de acciones pequeñas con impacto global.

Me quedo satisfecha al saber que no es verdad que a esta generación no le importa la política, ¡les importa y mucho! señoras y señores, debemos tener claro que son la generación 2.0, jóvenes líderes que se encuentran informados sobre política a través de las redes sociales y es cierto que la información que circula en estas plataformas y en algunos sitios digitales es propensa a banalidades y falsedades y que el anonimato incita a la irresponsabilidad; pero también es cierto que esos medios digitales permiten la comunicación entre miles de personas que de otra forma nunca intercambiarían palabras y, en algunos casos, de concertación de acciones. Su participación política es diversa y en ocasiones confusa, pues se alejan de los mecanismos de participación institucional porque se les resta importancia, o deberíamos preguntarnos si su alejamiento de las formas tradicionales de hacer política no necesariamente significa que no les importen los asuntos públicos. Los jóvenes reclaman dinamismos, implementar cambios innovadores que se encuentren al alcance de las demandas de la población. Es pertinente y urgente erradicar la falta de eficiencia del sistema, la diversidad de sus voces sin duda enriquece la ciudadanía, la política y la democracia.

Mi reconocimiento a las instancias que encabezan estos esfuerzos, siempre contarán conmigo mientras se trate de ayudar al otro.