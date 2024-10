Los juegos del hambre han comenzado

En los últimos días, al parecer la lucha empieza a tomar forma, estamos en octubre del 2024 y pareciera que es octubre pero del 2026, la campaña a la gubernatura del Estado pareciera haber comenzado, aunque sabemos que siempre existe desde que toma protesta el o la actual gobernadora en este caso, las maquinarias ya empiezan a aceitarse y a escucharse.

Los resultados electorales del 2024 si han doblado corvas, el arranque del sexenio federal está tratando de imprimir fuerza y tratar de posicionar que se tiene el control aunque en realidad parece no tenerse, y no porque no se estén dando las señales, la presidenta y su secretario de seguridad anunciaron con bombo y platillo un plan para generar seguridad, pero los primeros días del sexenio parecen demostrar que a los criminales no les importa que hay una presidenta en México, ni un guapo secretario de seguridad, lo que a ellos los mantiene trabajando es seguir sembrando miedo y terror en la población y seguir protegiendo sus fuentes de financiamiento mediante la venta de narcóticos, la cual ya parece ser la menos redituable, pero también abarcan la extorsión, el cobro de piso, el impuesto a la producción, el tráfico de migrantes, la trata de blancas, el tráfico de niños, el robo de mercancías, el guachicol y todo lo que me haya podido faltar en esta larga lista de actividades criminales que emplea a muchos jóvenes y que desafortunadamente se lleva la vida de muchos más.

Es pues, que la suerte empieza a echarse, se anuncian cada vez más nuevos programas para dar transferencias directas a más grupos poblacionales, pero lo que no se dice, es de donde surgirán los recursos para atender estas dispersiones, el déficit del país alcanza casi un 6% no visto en las últimas décadas, y la incertidumbre continua respecto a la reforma judicial sobre las inversiones en el país, aunque Marcelo Ebrard desmiente que hay incertidumbre, si la hay, y si alguien sabe, pues es la gente de Chihuahua, que está viendo y viviendo como inversiones que estaban listas para arrancar en Juárez y Chihuahua, se han detenido.

En medio de todo esto los suspirantes se alistan y los alfiles se empiezan a acomodar y así se está viendo con los diputados y regidores de las fracciones correspondientes.

Todavía es temprano, pero como dicen algunos, al que madruga Dios lo ayuda, habrá que ver quién es más madrugador y quien consigue el apoyo para sus aspiraciones.

Hasta la próxima. AECH.





Doctora en Responsabilidad Social. Reportera en Radio Universidad.

