Los logros no son las obras, es la calidad de vida

Estamos mal acostumbrados como sociedad a creer que los resultados de un gobierno únicamente se pueden medir en el número de obras que hicieron y aunque esta es una condición para el desarrollo, la realidad es que los resultados se miden con la satisfacción de las personas que mejoraron su calidad de vida en ese periodo administrativo.

En México existe un organismo que se encarga de evaluar las condiciones de vida de las personas en nuestro país. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) se encarga de hacer evaluaciones periódicas sobre pobreza, condiciones de vida, acceso a servicios, etc. Con los resultados que se dan cada 2 años, se puede medir el avance real que se tiene en mejorar la vida de las personas.

Es importante decir que la obra pública es parte de lo necesario para darle una vida digna a las personas, pero no necesariamente mucha obra se traduzca en una reducción de la pobreza o de acceso a servicios, ya que todavía seguimos haciendo obra pública innecesaria o “de relumbrón” porque tristemente seguimos creyendo que es mejor gobernante el que hace un puente al que pone drenaje o agua potable a una colonia.

Los resultados de la última evaluación (2020) salieron hace unos días y traen grandes sorpresas en los números a nivel nacional y estatal.

Los resultados que tiene el gobierno federal no son favorables. La población en pobreza aumentó de 41.9% a 43.9%, de 2018 a 2020, respectivamente, la pobreza extrema pasó de 7% de la población a 8.5%. Estos números no son nada alentadores puesto que este gobierno ha enfocado la mayoría de sus esfuerzos en programas sociales, que evidentemente no están funcionando como deberían o al menos no están dando los resultados esperados. Al decir “Primero los pobres”, como lema principal de esta administración federal, esperaríamos mejores números en cuestión de reducción de la pobreza y pues no es así. El presidente nuevamente dice que él tiene otros datos y sus seguidores opinan que es culpa de la pandemia y de la crisis que está generó, pero tenemos un contraste con el gobierno estatal de Chihuahua, que desmiente esa hipótesis.

El estado también tiene los resultados de la misma evaluación hecha por el Coneval, y aquí tenemos otro panorama con muy buenos resultados. El porcentaje de personas en pobreza se redujo de 26.6% a 25.3% de 2018 a 2020, todo esto a pesar de la pandemia. Pero lo más importante es que la población que no es pobre ni vulnerable pasó de 34.2% a 37.9%, un aumento de más de 3.5% en dos años es algo digno de aplaudirse.

Estos son los resultados de políticas sociales bien dirigidas y con obras públicas que beneficien a las personas que más lo necesitan. Porque justo los factores que se evalúan tienen que ver con el acceso a servicios públicos que únicamente mejoran por medio de las obras.

Lo importante aquí es que sigamos con este ritmo y con políticas con la misma orientación en el nuevo gobierno que entra en pocos días. Pero por lo pronto debemos sentirnos orgullosos de este resultado.