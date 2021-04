Los malandros

Nos quejábamos del último sexenio, encabezado por Peña Nieto, que se robaron a través de “La estafa maestra” más de 7.5 mil millones de pesos, más que todo el presupuesto anual del estado de Chihuahua, y por eso la gente votó por un cambio que prometía acabar con la corrupción, pero nada que resultó peor y por mucho.

El actual gobierno federal encabezado por el Pejelagarto decidió cancelar más de 109 fideicomisos, el Seguro Popular, los apoyos a las guarderías que cuidaban a los hijos de madres trabajadoras, el apoyo para mujeres maltratadas y muchos otros programas que ayudaban a los mexicanos, dejando a los más pobres en estado de indefensión ante tantos males.

Hoy no hay medicamentos para niños con cáncer, bueno, no hay medicamentos para muchos males, como la insulina para los diabéticos, porque de un plumazo fue cancelado el Seguro Popular que resolvía muchos males de la gente más humilde y desprotegida. Ahora rásquense como puedan.

¿A dónde fueron a dar los miles y miles de millones de pesos de todos estos programas? Fueron a dar a manos del presidente Lopez y éste los usa a discreción para ayudar a los ninis, que ni estudian ni trabajan, pero reciben una pensión de $4,600 mensuales, a cambio de ser vagos, cuando por otro lado hay médicos en esta pandemia que no reciben ese pago, o lo usa para el pago de los “siervos de la nación” que andan repartiendo en nombre de Morena todos los apoyos para compra de votos.

¿Se imaginan manejar miles de millones sin tener que rendir cuentas a nadie?

Pero también es un malandro el que no respeta la Constitución, habiendo jurado respetarla y hacerla respetar. Acaba de aprobar la Cámara de Diputados, ya había sido aprobada por el Senado, que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se quede dos años más de su mandato “Porque yo confío en él”, dijo el Peje, violentando la Constitución. Así nos la va a querer hacer al término de su mandato, ya dijo que es sólo una extensión del mandato y no es una reelección.

¿Acaso no son malandros los candidatos que acarician el trasero de otra candidata de Morena y lo niegan a pesar de haber sido filmados? Claro que siendo de los preferidos del Peje no va a pasar nada con este malandro de Morena.

Otra más, el diputado federal de Puebla que fue cachado in fraganti violando a un niño de 15 años, que tuvo el valor de denunciarlo en el momento en que estaban en el hotel y ya aparecieron otros niños violados por la misma bestia.

¿A poco no es de malandros no obedecer al INE de suspender sus mañaneras en esta época electoral y no hacerles caso? Al grado que ya el Consejo General del INE lo apercibió que de no hacerlo lo pueden multar o encarcelar, pero al dictadorzuelo le vale tres cacahuates, como le valen todas las leyes.

¿Acaso no es de malandros que el INE no acepte el registro de dos candidatos a gobernador de Morena, uno por Michoacán y el otro por Guerrero, y también le valga tres cacahuates y no los van a bajar de la candidatura? Metiendo en problemas a la autoridad electoral.

Cuando alguien no respeta las leyes y además es el funcionario de más alto nivel del país, no cabe duda de que estamos siendo gobernados por malandros y la patria se encuentra en un grave peligro.

Los malandros llegaron.