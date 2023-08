Los mexicanos a la cola

Por Guillermo Luján Peña





Este mal gobierno del presidente López continúa demostrando que los ciudadanos no le importamos, los niños con cáncer seguirán sin medicamentos como lo han estado en todo este sexenio, al igual que las madres trabajadoras seguirán sin guarderías o las mujeres violentadas seguirán sin protección. Los ciudadanos están al final de la cola en prioridades del gobierno de López Obrador, y de Morena su partido.

Acaba de anunciar que su gobierno ya compró a Mexicana de Aviación, en $4,000 millones de dólares, y por lo que han dicho fue sólo la marca, porque los aviones los van a rentar a la Boeing directamente, porque los de Mexicana ya no sirven ya que han estado estacionados desde el 2010, es decir, se echaron a perder. En lugar de atender a los niños con cáncer.

Mexicana de Aviación se fundó en 1921, fue la segunda línea aérea comercial del mundo, pero aún así tuvieron que cerrar ante la crisis económica del 2009. ¿Quién la va a manejar? ¡Adivinó usted! El Ejército, al que le han dado todas las empresas que ha creado o comprado este gobierno, así como todas las aduanas del país, aéreas, terrestres y de puertos. El aeropuerto Felipe Angeles, El Tren Maya, etc. etc.

En enero del año 2022 el gobierno mexicano compró la mitad del capital de la refinería de Deer Park, en el estado de Texas, en Estados Unidos, la otra mitad ya era de Pemex, en $596 millones de dólares. ¿Y los niños con cáncer apá? ¿Y la falta de medicinas que, en lugar de mejorar, cada día está peor?

La refinería Olmeca de Dos Bocas, que arrancó con un presupuesto de $10,000 millones de dólares, pero se calcula que lleva el doble y aunque ya la inauguró López hace un año y luego le cargaron de crudo hace tres meses, la realidad es que no ha producido un solo litro de gasolina, ni producirá, dijo dDon Teofilito, ya que no hubo planeación alguna, de nada, ni el lugar es el adecuado, porque continuamente se inunda, pero además el puerto que tiene es de bajo calado y no es fácil hacerlo más profundo porque es de roca. ¿Y las medicinas, apá?

Creó el Banco del Bienestar, con una inversión multimillonaria, que sólo ha servido para que sus amigos laven su dinero que mandan a México, aunque ya el departamento del Tesoro americano les paró el alto y además seguido se queda sin dinero en varias partes del país y dejan a los pobres viejitos esperando por horas bajo el sol a temperaturas cercanas a los 40 grados.

Puras inversiones innecesarias ha hecho este señor: bancos que no hacen falta, refinerías que no refinan y además la tendencia mundial son los carros eléctricos, un aeropuerto (AIFA) al que no llegan vuelos, excepto, se dice que a medianoche llegan algunos aviones de Venezuela y Cuba, con gente indeseable. Pipas de combustible (700) para la emergencia en donde trataron de detener el guachicoleo, dejando al Bajío sin combustibles más de un mes. Compañía de gas para vender en la CDMX en cilindros más barato y que no funcionó y nadie sabe dónde quedaron los miles de cilindros y camionetas de reparto.

Para este gobierno, los mexicanos vamos a la cola en prioridades, por no decir que no existimos.