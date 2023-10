Los migrantes también son humanos 

En las últimas semanas hemos escuchado de los centenares de personas que cruzan el país por cualquier medio con la “ilusión” de llegar al país vecino. Las historias detrás de cada uno son de retos, de dificultades y algunas de terror. Lo primero que deseo compartir es que todos ellos son humanos igual que nosotros y que, por múltiples razones no han tenido las oportunidades a las que todos tenemos derecho. Triste es escuchar a muchos “¡que los regresen!”, “¡que no entren!”, “¡que no los apoyen con nuestro dinero!”, en fin, los peores deseos los expresan, ¿en dónde quedó nuestra parte humana?, ¿en qué momento la perdimos?

Muchos migrantes de América del Sur se ven impulsados a dejar sus países de origen debido a la falta de oportunidades económicas, el desempleo y la pobreza. En algunos países, la violencia, los conflictos armados y la inseguridad son factores determinantes que obligan a las personas a huir en busca de seguridad, inclusive, algunos migrantes son perseguidos o enfrentan discriminación en sus países de origen debido a su origen étnico, orientación sexual, género o creencias religiosas.

Los migrantes suelen utilizar rutas migratorias que atraviesan varios países, incluido México, en su camino hacia Estados Unidos. En su travesía, muchos migrantes dependen de “coyotes” o traficantes de personas para cruzar fronteras, lo que puede ser peligroso y costoso. Algunos tienen estatus legal para ingresar a Estados Unidos, mientras que otros buscan ingresar de manera ilegal.

La mayoría de los migrantes enfrentan riesgos significativos durante su travesía, como la explotación, el secuestro, la violencia y el abuso por parte de traficantes y bandas criminales. Cuando por fin llegan a su destino, por ejemplo Estados Unidos de Norteamérica, muchos migrantes indocumentados pueden ser detenidos y deportados, lo que genera incertidumbre y separación de sus familias. Los que logran ingresar al pais vecino a menudo enfrentan desafíos para integrarse en la sociedad, como la barrera del idioma y la discriminación.

La migración plantea cuestiones importantes sobre los derechos humanos y la necesidad de abordar las causas subyacentes de la migración. La política migratoria de Estados Unidos y sus efectos en la región son temas de debate y reflexión en el ámbito nacional e internacional. Este problema plantea la importancia de la cooperación regional entre países de América del Sur, México y Estados Unidos para abordar sus causas y efectos.

Abordar la migración de América del Sur hacia Estados Unidos requiere un enfoque integral que incluya medidas para mejorar las condiciones económicas y de seguridad en los países de origen, así como políticas de inmigración más efectivas y humanitarias. Es esencial respetar los derechos humanos de los migrantes en todas las etapas de su viaje, incluida la atención a refugiados y solicitantes de asilo. La cooperación y el diálogo entre los países involucrados son fundamentales para abordar este desafío complejo y garantizar un enfoque más humano y efectivo de la migración.

En resumen, la migración de personas de América del Sur que pasan por México en su camino hacia Estados Unidos plantea una serie de cuestiones profundas y complejas que requieren una atención cuidadosa y una solución que abarque múltiples aspectos. Las reflexiones y conclusiones deben centrarse en la protección de los derechos humanos, la cooperación regional y las soluciones a largo plazo para abordar las causas fundamentales de la migración. Antes de emitir un juicio al aire sobre los migrantes, recordemos que son tan humanos como cualquiera de nosotros.