En estos tiempos que nos toca vivir todos tenemos una opinión distinta acerca de cualquier tema , la polarización de las ideas llega incluso al cambio climático.Recordemos que el cambio climático se refieres a la alteración de la composición de la atmósfera global que causa múltiples consecuencias negativas para la naturaleza y la vida. .El cambio climático es objeto de miles de estudios, políticas públicas nacionales e internacionales pero sobre todo de debate.Existen grupos de personas que niegan o cuestionan que el cambio climático sea un problema para la humanidad o que genere consecuencias negativas. Dentro de este grupo se encuentran renombrados científicos como los dos ganadores del Premio Nobel de Física Ivar Giaever y John Clauser , líderes sociales e incluso presidentes de las naciones como Donald Trump el próximo presidente de los Estados Unidos. Los argumentos principales de las personas y las teorías negacionistas son que el cambio en el clima siempre se ha dado en la tierra desde hace miles de años lo observan como algo natural y que no tiene un origen antropogenico .Otro punto importante es que le restan importancia a que los cambios por el aumento de la temperatura sean de gran impacto.En el grado de impacto del cambio climático al clima en sí es donde mayor existe una cierta diferencia de opinión entre los científicos y es lo que refuerza el negacionismo climático. Por último los negacionistas consideran que las cantidades de CO2 que emitimos no son tan alarmantes como para causar cambios significativos.Creo que los negacionistas tienen un punto y un debate que no se debe evitar, cuestionar a la ciencia y el conocimiento científico es una nueva tendencia, ya que este conocimiento ha dejado de lado a otros conocimientos y se cuestiona que está muy influenciado en su mayoría por la ciencia que provino sobre todo de Europa. Los negacionistas del cambio climático no creo deben ser vistos como ovejas negras o personas ignorantes deben ser tomados en cuenta porque precisamente creo que en ese tipo de visiones bien debatidas y confrontadas se pueden encontrar soluciones en un punto medio para el bien de nuestro planeta .Alarmar y deprimir a la humanidad con el cambio climático no ha tenido grandes avances quizás sea en el debate de confrontación y no en la comodidad de los afines donde está la respuesta.