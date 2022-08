Los negocios mataron los partidos 

Por: Amín Anchondo

La crisis de los partidos políticos tiene ya muchos años, lo diferente es que por las redes sociales, ahora nos damos cuenta de la indignación social que existe en torno a ciertos temas y ya no creemos el mundo de caramelo que nos cuentan los medios de comunicación. Hay encuestas de percepción chafas que ya no pueden sostener sus propias mentiras y basta con ver los comentarios de la gente para saber el sentir. Luego llegan las buenas y ¡oh, sorpresa!

Lo mismo pasó con los ideales de los partidos. En un inicio eran los lemas de batalla que unían a la gente para combatir problemas sociales en nuestro país. El punto de encuentro de muchas personas que quieren algo en común y que sabían que era por el bien de la sociedad. Hoy los ideales son sólo estandartes publicitarios que nadie se los cree porque ni ellos mismos los comparten, mucho menos los practican.

Yo, sinceramente, creo que los partidos de antaño están en una fase de supervivencia, pero esto más que volver a sus militantes a su centro, a sus bases e ideales, se ha convertido en una desesperación por hacer los últimos negocios que les asegure una jubilación opulenta y no un partido con futuro. Se volvió en un “sálvese quien pueda” de playeras impresas con ideales pero con costales de dinero arrastrando por detrás. Para mí esto quedó clarísimo en cuanto empecé a ver a diferentes diputados federales panistas defendiendo a Alito Moreno de su posible desafuero. Qué vergüenza me dio. No podía creer que el cinismo llegara a esa magnitud sólo para tratar de asegurar unos años más en el poder. Y cuando te pones a pensar, si vale la pena que esa oposición esté en el poder, pues no estaremos muy seguros. El querer a los “menos malos” es el pensamiento más mediocre que ha tenido el mexicano en el último siglo. Eso nos ha costado mucho.

Esos grandes negocios mataron los partidos. Cada vez es más descarada y burda la forma en la que se hacen. Ponte a pensar en las últimas semanas todo lo que has escuchado de negocios gubernamentales a costa de la gente. En todos los niveles y ámbitos. Esa avaricia y sed de poder económico ha matado los órganos que nos representan. ¿De verdad estás satisfecho cómo gobierna Morena? ¿De verdad estás satisfecho con el gobierno panista? ¿Te convence el PRI? Claro que nunca esperaría que todos estuviéramos contentos con un gobierno, pero lo que sí me sorprende es que todo se está convirtiendo en lo mismo.

Ya quiero ver en los próximos días los argumentos que se sacarán de la manga muchos panistas en el Congreso federal para defender al presidente nacional del PRI, en un juicio público por su carpeta de enriquecimiento ilícito. Esas tribunas que se emitirán van a volver a enterrar a Gómez Morín, pero ahora lo enterrarán con todo y sus convicciones, ideales y causas. Todo por unos negocios de unos cuantos, que no estuvieron a la altura del momento y que no pudieron dejar a un lado su avaricia personal para salvaguardar las convicciones de muchos. Esta fue la atracción de muchas personas que ahora navegan sin partido.